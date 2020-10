Non di rado capita di chiederci perché i cuccioli e i bambini ci ispirano violenza oltre che tenerezza. Spesso, infatti, quando vediamo un cucciolo o un bimbo piccolo non sappiamo resistere. Vorremmo coccolarlo, prenderlo in braccio e riempirlo di baci. Sembra assurdo pensare che un esserino così tenero possa anche istigare in noi reazioni violente. Ebbene, è proprio vero e la scienza ci spiega il perché. Ecco perché i cuccioli e i bambini ci ispirano violenza oltre che tenerezza.

Il baby schema

La ragione per cui cuccioli e bambini ci ispirano violenza è legata alla loro tenerezza. Bisogna, quindi, prima capire perché questi ci piacciono così tanto. Secondo gli scienziati tutti i cuccioli, di uomo e non, che ci inteneriscono, hanno delle caratteristiche in comune. È il cosiddetto baby schema. Questo schema, infatti, prevede occhi grandi, testa sproporzionate rispetto al corpo, guance paffute, naso e bocca piccoli, arti tozzi, morbidezza e rotondità. I cuccioli che rispondono allo schema scatenano in noi il senso di accudimento.

Ci sembrano infatti vulnerabili e non in grado di prendersi cura di sé. Lo conferma il fatto che molti cuccioli perdono queste caratteristiche proprio quando iniziano a essere indipendenti. L’evoluzione ci ha, quindi, portato a considerare teneri quegli animali e bambini che, da soli, non potrebbero sopravvivere. Così ci prendiamo cura di loro e li aiutiamo a diventare grandi.

Ecco perché i cuccioli e i bambini ci ispirano violenza oltre che tenerezza

A volte, però, tutta questa tenerezza può farci sragionare. Ci è capitato di vedere un bambino piccolo o un cucciolo e di aver avuto l’istinto di mangiarcelo tutto o di strapazzarlo troppo. Non dobbiamo però spaventarci, anche questi istinti sono normali. Secondo uno studio vedere foto di cuccioli provoca un alto numero di reazioni violente. Questa violenza, però, parte dalla frustrazione non dal vero desiderio di fare del male. Sembra, infatti, che questi cuccioli scatenino in noi un desiderio troppo grande di prendercene cura.

Quando questo non viene soddisfatto interviene la frustrazione che porta con sé istinti violenti. Ecco perché i cuccioli e i bambini ci ispirano violenza oltre che tenerezza. La voglia di “mangiare” i nostri bambini ha, secondo alcuni studi, anche una ragione evolutiva. Le neo mamme che divorano di baci i loro piccoli entrano, così, in contatto con la pelle del bambino. Il contatto diretto della bocca con i batteri presenti sul figlio aiutano il corpo della madre a regolarsi automaticamente e a produrre il latte più adatto al piccolo. Avvicinarsi così tanto alla pelle del bambino permette, inoltre, di sentirne accuratamente l’odore, cosa che comunica alla mamme molti messaggi importanti sulla salute del figlio.