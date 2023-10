Sembra praticamente certo che i pensionati italiani non dovranno attendere il mese di gennaio 2024 per prendere un assegno più alto di pensione. I canonici aumenti dovuti alla rivalutazione delle pensioni dovrebbero fare capolino nei cedolini di pensione di fine anno, cioè tra novembre e dicembre. Ma l’elevato tasso di inflazione, il grande aumento del costo della vita e la volontà del Governo di sostenere questa parte debole della popolazione, spingono all’ottimismo di quanti attendono aumenti dei loro trattamenti.

Il 2024 potrebbe essere un anno d’oro per i pensionati, o almeno per alcuni di essi. E le pensioni continueranno ad aumentare, anche se non si arriverà subito ai 1.000 euro promessi dal compianto Silvio Berlusconi e da Forza Italia.

Pensioni minime in aumento nel 2024, ecco chi prenderà 670 euro al mese in attesa dell’incremento a 1.000 euro

Portare le pensioni minime a 1.000 euro è un progetto che Forza Italia, anche dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, continua a portare avanti. Naturalmente non sarà il 2024 l’anno giusto per portare a compimento la promessa. E forse non si arriverà nemmeno ai 700 euro che segnavano il primo step verso l’obbiettivo principale. Le notizie delle ultime ore parlano di un occhio di riguardo per i pensionati con almeno 75 anni di età già compiuti. Sono i pensionati che, con assegni integrati al minimo, hanno già ottenuto un aumento extra a luglio scorso. Con le pensioni che furono rivalutate arrivando a 600 euro. E nel 2024 pare che gli stessi pensionati over 75 riceveranno ancora un trattamento extra. Perché alla rivalutazione ordinaria che riguarda tutti i pensionati, per loro ci sarà un extra incremento che potrebbe essere del 2,7%.

L’obiettivo è da raggiungere entro la fine della legislatura

Parlando di pensioni minime l’indicizzazione come tutti sanno è al 100%. Infatti il meccanismo di rivalutazione degli assegni per i trattamenti fino a 4 volte il minimo INPS è al 100% rispetto al tasso di inflazione, per poi scendere a scalare man mano che sale la pensione come importo. La previsione, tra indicizzazione delle pensioni e surplus da dare agli over 75 potrebbe arrivare a portare le pensioni per questi beneficiari, a 670 euro al mese circa. Non saranno i 1.000 euro promessi, ma è un passo importante verso l’obiettivo che, come dicevamo, non è morto. Anzi, si continua a lavorare per portarlo a termine entro la fine della legislatura.