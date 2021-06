Quando giunge il momento di acquistare una nuova batteria di pentole e padelle, normalmente si inizia a valutare cosa offre il mercato. E si inizia a capire che esiste una quantità inverosimile di variabili da valutare nella scelta: materiale, prezzo, qualità, e molto altro.

Comunque, qualsiasi sia la scelta finale, sarebbe sempre meglio avere almeno una pentola in ghisa nella nostra batteria e continuando a leggere vedremo perché.

Ecco perché e in quali occasioni è importantissimo utilizzare questo tipo di pentola per avere pietanze deliziose e cotte a puntino

Le pentole in ghisa sono molto resistenti ed hanno un’ottima conducibilità termica e venivano impiegate dalle nostre nonne e bisnonne per la cottura sulla stufa. Sostituite poi in parte da pentole e padelle più leggere, non riescono sempre a eguagliare la qualità di queste pentole. Infatti, le pentole in ghisa sono perfette per le lunghe cotture a fuoco basso. Ad esempio, sono ideali per preparare piatti tradizionali come l’arrosto, lo stufato, o per la preparazione di deliziosi sughetti.

Inoltre, questo materiale offre la possibilità di realizzare diversi tipi di cotture, oltre a quella lenta appena descritta. Sono anche caratterizzate da un alto potere isolante, e quindi continuano la cottura anche a fiamma spenta. E viceversa, sono ottime per tenere anche il freddo e quindi perfette per la conservazione degli avanzi in frigo.

Per cui, le pentole in ghisa sono le migliori per preparare piatti a cottura lunga e lenta, ma si adattano benissimo anche alle altre preparazioni.

Guida all’acquisto e all’uso

Dopo aver capito perché e in quali occasioni è importantissimo utilizzare questo tipo di pentola per avere pietanze deliziose e cotte a puntino, vediamo quale comprare. Infatti, le pentole in ghisa migliori sono quelle smaltate, perché garantiscono zero tossicità, il che è un altro grande vantaggio di queste pentole.

Per quanto riguarda l’uso, è fondamentale usare solo cucchiai e mestoli in legno, per mantenere intatto lo smalto, e quindi lavarle delicatamente. Inoltre, è preferibile lavarle a mano e per evitare lo shock termico, prima di lavarle, occorre attendere che si siano raffreddate.

Concludendo, le pentole in ghisa sono un’immancabile aggiunta alla nostra batteria di pentole, che garantirà pietanze dal gusto unico e genuine.