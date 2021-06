Non c’è dubbio che uno degli snack golosi preferiti da sgranocchiare, siano le patatine confezionate in sacchetto. Si prestano ad essere consumate in qualsiasi circostanza, davanti un film, per un aperitivo veloce, a mare insieme ad una bibita fresca. Molti sono convinti che una volta finite, l’involucro si getti nella plastica, invece non è sempre così. Il materiale con cui è realizzato il sacchettino, nella maggioranza dei casi, è composto da plastica ed alluminio, polipropilene metallizzato. Ciò significa che è un rifiuto che non può essere riciclato. Per saperlo è utile controllare i simboli riportati sulla confezione.

Ma esistono dei modi originali per riutilizzarli in casa, evitando di riempire i contenitori dell’indifferenziato. Anche i sacchetti realizzati in plastica troveranno una seconda vita con delle soluzioni fai da te divertenti.

Ecco svelato il segreto per riciclare i sacchetti delle patatine e utilizzarli in maniera intelligente con delle idee creative.

Borse della spesa

Prima di cominciare bisogna pulire molto bene le buste da riciclare, per eliminare definitivamente tutte le tracce di olio e unto. Lavare con molta attenzione e delicatezza per evitare che si possano strappare. Recuperare ago, filo, colla, forbici lunghe ed un piccolo taglierino. Aprire le buste tagliando il fondo, dividerle perfettamente in due parti, ripiegarle più volte fino a creare dei quadrati resistenti e incollarle in modo che non si aprano. Ripetere lo stesso procedimento con almeno altri 20 sacchettini, questo dipenderà dalle dimensioni della borsa che vorremo ottenere. Cucire i lati dei vari quadrati per unirli uno all’altro, oppure usare una busta di tessuto come rivestimento interno per cucirli su di essa.

Contenitore per cibo

La parte interna del sacchetto è in alluminio, quindi si presta perfettamente ad essere un contenitore per riporre il cibo in frigo o in dispensa. Per sigillare si potrà utilizzare una clip o una semplice molletta.

Rivestire quaderni e libri

Per ottenere libri e quaderni sempre impermeabili, si potranno foderare con le buste delle patatine. Aprire in due il pacchetto e ritagliarlo della forma che si desidera e incollarlo sulla superfice della copertina che si vuole proteggere.

Approfondimento

