L’Amazon Prime Day è un evento dell’anno dedicato allo shopping online. In questi giorni, i clienti Amazon Prime potranno acquistare prodotti a prezzi scontati. Si tratta di un’iniziativa messa in gioco dal colosso dell’e-commerce per sostenere la rete di piccole e medie imprese, che sono state le più danneggiate dal coronavirus. Tuttavia, non sono molti coloro che sanno del vantaggio in arrivo per i clienti affezionati. Ecco, quindi, come i clienti Amazon Prime possono ottenere un buono sconto da 10 euro da utilizzare nei giorni dell’Amazon Prime Day.

Le offerte per l’Amazon Prime Day

Ebbene, il buono sconto da 10 euro, spendibile durante i 2 giorni dell’Amazon Prime Day è destinato solo agli abbonati a Prime. Chi non lo è, potrebbe usufruire comunque dello sconto, facendo l’abbonamento prova. Quindi, potrebbe acquistare Prime per 30 giorni al prezzo di 3,99 euro.

Nei giorni dell’iniziativa vi saranno molte offerte a prezzi imperdibili, del cosiddetto Lead Up 10×10. Per ottenere lo sconto, basta effettuare, nelle settimane precedenti al Prime Day, un acquisto da almeno 10 euro. Questo va fatto sul market place di Amazon, presso i piccoli venditori che partecipano all’iniziativa.

Durante i giorni di corsa agli sconti, si potrà acquistare prodotti di qualsiasi tipo: dallo sport all’informatica e tantissimo altro. Tuttavia, mentre il primo acquisto va effettuato necessariamente presso i venditori aderenti, il buono sconto è spendibile ovunque. Cioè si potrà utilizzare per qualsiasi prodotto presente sull’e-commerce.

Vantaggi dell’iniziativa

Ecco come i clienti Amazon Prime possono ottenere un buono sconto da 10 euro da utilizzare nei giorni dell’Amazon Prime Day. L’iniziativa del colosso è nobile, ossia supportare le piccole e medie imprese colpite dal Covid. Quindi, grazie a questa iniziativa, si raggiungeranno due risultati contemporaneamente. Cioè si darà sostegno ai settori colpiti dalla crisi pandemica e si assicureranno sconti vantaggiosi ai clienti Amazon.

