Ecco perché dovresti mettere una pastiglia per lavastoviglie nella tua lavatrice. Desideri un bucato pulito e soprattutto senza batteri? Prova il trucco della pastiglia per lavastoviglie nella tua lavatrice. Ogni prodotto per la casa ha il suo utilizzo, ma chi ha detto che non possano essere scambiati? Il bicarbonato di sodio, ad esempio, abbiamo imparato che è comodissimo per pulire la nostra casa. Partendo dai tessuti, passando per i tubi di casa sino ad arrivare a frutta e verdure. Ma la pastiglia per lavastoviglie per cosa serve oltre a lavare le stoviglie?

Ecco perché dovresti mettere una pastiglia per lavastoviglie nella tua lavatrice

Avete mai pensato a quanta sporcizia viene raccolta da tutti i capi sporchi che lavi ogni giorno? E non tutti i batteri scompaiono attraverso il lavaggio, e i batteri rimangono lì, nella tua lavatrice. Invece di dedicare un sacco di tempo a tentare di disinfettare la tua macchina a mano, oppure con aceto e bicarbonato, puoi andare in cucina e prendere una normale pastiglia per lavastoviglie.

Come fare?

Quando volete disinfettare la vostra lavatrice posizionate la pastiglia nel vassoio in cui di solito aggiungete il detersivo per il bucato. Impostate la lavatrice a 40 gradi e avviate il programma normalmente. Al termine del ciclo, la lavatrice sarà perfettamente pulita. È consigliato utilizzare questo trucco circa una volta ogni tre mesi per mantenere la lavatrice in condizioni eccellenti.

Ovviamente questo non è l’unico modo per pulire la vostra lavatrice. Esistono molti metodi naturali. Come l’utilizzo del pepe nero ad esempio. Clicca qui per leggere l’articolo. Sicuramente l’utilizzo però della pastiglia per lavastoviglie è il metodo più veloce per lavarla. Utilizzando un prodotto chimico creato per la pulizia e che quindi ha più probabilità di successo. Oppure potete provare con l’aspirina. Questa infatti oltre a pulire la lavatrice donerà brillantezza e pulizia ai vostri capi.