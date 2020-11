Il dentista ce lo dice sempre: dobbiamo passare il filo interdentale tutti i giorni. Non sono in molti, però, ad aver preso questa buona abitudine.

Sappiamo tutti che passare il filo fa bene ai nostri denti, ma è difficile ricordarsi di farlo ogni giorno. A volte, inoltre, capita di sentire un cattivo odore provenire dalla nostra bocca dopo aver passato il filo. Alcuni si preoccupano e non si chiedono quali siano le cause di questo fastidioso problema.

Ecco perché dopo aver passato il filo interdentale si sente una forte puzza.

Tutta colpa dei batteri

Chi passa il filo interdentale tutti i giorni difficilmente sentirà puzza. I denti sprigionano odori poco piacevoli soprattutto quando il filo viene passato raramente. La causa, infatti, sta principalmente nella placca che si forma tra i denti e sotto le gengive.

Quando questa ha molto tempo per formarsi, una volta “disturbata” emanerà odori spiacevoli. Nella placca sono presenti, infatti, dei batteri che producono gli odori che causano anche l’alitosi.

Usando il filo interdentale si vanno a toccare accumuli di placca e tasche tra i denti. Ma non solo, a volte l’odore è causato da otturazioni non rifinite bene, in cui sono presenti fessure, nelle quali può infilarsi la placca, o da carie non curate.

Il suggerimento, dunque, è quello di iniziare a usare il filo con costanza e chiedere consiglio al dentista. Rivolgersi a uno specialista è particolarmente importante se, dopo aver adottato una buona igiene orale, il problema non sparisce.

Altre possibili cause

Ecco perché dopo aver passato il filo interdentale si sente una forte puzza, ma la placca non è sempre la colpevole. A volte si tratta semplicemente di residui di cibo rimasti incastrati fra i denti. Soprattutto se si tratta di cibi naturalmente maleodoranti, o rimasti nella nostra bocca da molto tempo, quando questi saranno rimossi con il filo verrà sprigionato del cattivo odore.

Altro colpevole, inoltre, è il fumo. Le sostanze presenti nelle sigarette spesso lasciano residui in bocca provocando denti gialli e alito cattivo cosicché, quando sono smosse dal filo interdentale, possono emanare ulteriori cattivi odori.