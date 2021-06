Ecco perché dobbiamo subito chiedere in prestito un cellulare e scaricare un’App se ci siamo accorti di aver perso il nostro telefono

Ora che le occasioni di trascorrere tempo fuori casa aumentano sensibilmente, sarà utile essere pronti nel caso ci capiti un inconveniente molto comune. Perdere il cellulare. In questi casi agire tempestivamente è tutto. E lo è anche essere preparati. Forse ci siamo appena alzati dal tavolino del bar o ristorante o siamo appena usciti da qualche negozio quando ci accorgiamo di non avere con noi il nostro cellulare. Chiediamo subito aiuto ai nostri amici, colleghi o gestori di locali particolarmente disponibili. Raccontiamo loro cosa ci è appena accaduto e chiediamogli in prestito il loro telefono. Il mondo della telefonia ha studiato efficaci metodi per farci localizzare il telefono smarrito. Vediamo come e perché dobbiamo subito chiedere in prestito un cellulare e scaricare un’App se ci siamo appena accorti di aver perso il nostro telefono.

Le App per Android

Se il nostro smartphone è Android abbiamo ben due opzioni con cui agire. Attraverso Google cercare la pagina “Trova il mio dispositivo”. Questa opzione ci consente di localizzare l’ultima posizione dello smartphone su una mappa. Una volta localizzato è possibile riprodurre a ripetizione una suoneria, in modo da poterlo sentire suonare se siamo vicini. Inoltre, mostra un messaggio sul display nel caso fosse nelle mani di qualcuno che lo ha trovato. In una situazione estrema, potremo resettare il dispositivo ma dopo aver fatto ciò non potremo più localizzarlo. La seconda possibilità offerta è attraverso “trova il tuo telefono”, accessibile all’indirizzo myaccount.google.com. Agendo così sarà possibile contattare direttamente il nostro operatore, bloccare il telefono o effettuare il reset. Attraverso l’opzione “localizza” ci porterà a “trova il mio dispositivo”.

Se abbiamo smarrito l’iPhone?

Non è proprio così semplice se il telefono in questione è un iPhone. L’App di tracciamento la raggiungiamo attraverso l’indirizzo icloud.com/#find ma se il dispositivo che utilizziamo per la ricerca è Android, potrebbe dirci che il browser non è supportato. Dobbiamo aggirare l’intoppo usando l’opzione “richiedi sito desktop” e utilizzeremo la versione pensata per pc. In tutti i casi, le raccomandazioni sono quelle di agire con velocità, attivare i servizi di localizzazione del telefono e memorizzare i propri account di Google. Memorizzare anche i codici di sicurezza per sbloccare l’autenticazione per effettuare la ricerca. Ecco perché dobbiamo subito chiedere in prestito un cellulare e scaricare un’App se ci siamo accorti di aver perso il nostro telefono.