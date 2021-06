La pandemia ci ha prepotentemente e violentemente fatto capire quanto sia importante vivere in un ambiente igienicamente sicuro. Troppo spesso sottovalutiamo accessori che siamo soliti maneggiare molto e a cui non prestiamo le dovute attenzioni.

Pensiamo allo smartphone. Lo portiamo con noi ovunque e con non curanza lo appoggiamo su qualsiasi superficie fuori e dentro casa. Eppure per la sua delicatezza, non possiamo igienizzarlo frequentemente e con gli stessi prodotti con cui puliamo i vetri o i piani di lavoro di casa poiché troppo abrasivi e corrosivi. Finirebbero per graffiare, lasciare aloni e rovinare la protezione del vetro dello schermo del nostro dispositivo.

Per lo stesso motivo non bisognerebbe mai utilizzare i tovaglioli di carta che lasciano facilmente segni. Finisce così per subire una pulizia troppo spesso superficiale e approssimativa. Ecco che lo usiamo tutti vicino a nasa e bocca e non sappiamo di quanto questo accessorio possa essere sporco e contaminato e come rimediare in modo facile e sicuro.

I metodi più semplici per igienizzarlo quando si è fuori casa

Cosa avere con sé per igienizzarlo quando si è fuori casa? Innanzitutto un buon panno in microfibra, il più adatto per non graffiare la superficie del display. Dopodiché riciclare un piccolo contenitore con erogatore spray in cui metteremo una soluzione di acqua demineralizzata e detergente igienizzante. L’acqua che beviamo a tavola andrà benissimo poiché non lascerà residui di calcare più alcune gocce di sapone igienizzante per mani. Prima di detergere, assicuriamoci che sul display non ci siano residui grossolani di polvere o sabbia e utilizzare il panno scamosciato senza esercitare troppa pressione.

Lo usiamo tutti i giorni vicino a naso e bocca e non sappiamo di quanto questo accessorio possa essere sporco e contaminato e come rimediare in modo facile e sicuro

La soluzione è fornita dalla tecnologia. Abbiamo visto come agire quando trascorriamo il nostro tempo fuori casa in modo da garantire pulizia e igiene al nostro dispositivo. Ma è proprio dalla tecnologia che giunge una soluzione da adottare quotidianamente magari la sera al rientro dal lavoro.

Si tratta di dispositivi che utilizzano i raggi UV, la luce ultravioletta, per eliminare tutti i batteri e i virus che proliferano sullo smartphone. Veri e propri sterilizzatori. Una soluzione pratica e sicura che uccide fino al 99,9% dei batteri che si depositano e proliferano su queste superfici. I costi di questi dispositivi vanno dai € 25,00 ai € 100,00 perciò alla portata di tutti. Inoltre sono compatti, di semplice utilizzo e si trovano facilmente in commercio.