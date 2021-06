Milioni di italiani hanno una seconda casa che spesso fanno fatica a vendere o affittare. Ma una tecnica poco conosciuta e ancor meno sfruttata permette di accelerare i tempi della transazione.

Infatti, ecco svelato il trucco per vendere un appartamento in meno di due mesi guadagnando di più ed evitando perdite di tempo e stress.

L’home staging consente di guadagnare tanto tempo e salute

La soluzione si chiama home staging, ossia marketing immobiliare emozionale che esalta la presentazione di un immobile. In pratica lo si “allestisce”, arredandolo con mobili e complementi d’arredo per renderlo più attraente ai fini della transazione.

Al termine dell’allestimento spesso si realizza un “book fotografico” e magari un video per le transazioni in remoto. Spesso si applica per il caso della vendita, ma funziona anche per l’affitto.

Gli esperti di vendita insegnano che molte valutazioni sul giudizio di un immobile si concentrano nei primissimi secondi. Quindi è importante giocarsi bene questo tempo per avere qualche chance in più per chiudere la trattativa.

I contenuti dell’home staging

I contenuti di un servizio di home staging variano da una casa a un’altra, a seconda dello stato iniziale dell’immobile, della finalità della transazione, del budget, etc.

A grandi linee, le fattispecie più frequenti sono le seguenti. Primo, interventi minimal su case già arredate in cui si elimina il superfluo e si sfrutta l’arredo già esistente.

Invece l’intervento più frequente è quello che da un lato elimina il superfluo. Dall’altro aggiunge tutto ciò che farà fare la differenza per rendere lo stabile proponibile o più allettante.

Infine ci sono gli interventi più invasivi che arrivano quasi ad allestire ex-novo l’appartamento.

I guadagni che fa fare l’home staging

Vediamo se l’home staging è un costo o un investimento profittevole. Per vendere una casa in media ci vogliono 7,5 mesi, circa 240 giorni, come si evince dal grafico di Banca d’Italia (4 marzo 2021).



Chi ricorre all’home staging di norma vende casa in 25-50 giorni. Ma anche arrotondando per eccesso e ponendolo pari a 2 mesi, si guadagnano almeno 5 mesi di vita. Se infine consideriamo le case mal messe che non si vendono neanche in 1 anno, si guadagnano anni di vita!

Quanto ai costi, di norma si parte dai circa 500 euro di un intervento su un monolocale composto da un minimo ritocco e servizio fotografico. Ma può arrivare ad alcune migliaia di euro per case più grandi e/o con interventi invasi.

Tuttavia, il guadagno è apprezzabile perché vendendo prima non si è costretti a concedere sconti dopo mesi e mesi di estenuante attesa. Per non considerare tutti i costi (condominio, IMU, etc) nel frattempo sopportati.

In definitiva, ecco svelato il trucco per vendere un appartamento in meno di due mesi guadagnando di più ed evitando perdite di tempo e stress.

