L’orchidea è una delle piante più belle e più amate, elegante e famosa per i suoi fiori bellissimi ma delicati. Un’opera d’arte della natura, tanto spettacolare quanto fragile. La più diffusa nelle case è la varietà “Phalaenopsis”, chiamata così perché i suoi fiori ricordano le falene. Durante l’inverso è in uno stato di riposo, mentre in primavera ed estate comincia a sviluppare nuove gemme ed a risvegliarsi. Originariamente viveva in climi molto umidi e tropicali, ma con il tempo si è adattata anche a temperature diverse. Per questa particolare condizione, è una pianta che ha bisogno di molte attenzioni e coccole per non farla marcire o appassire. Oltre a posizionarla nel luogo e vaso giusto, in estate è utile dargli qualche sostanza nutritiva in più.

Ecco perché bisogna aggiungere questi semplici ingredienti naturali per avere orchidee favolose, recuperando alcuni alimenti in cucina.

Caffè

Se notiamo le foglie particolarmente ingiallite, l’orchidea potrebbe avere bisogno di azoto e potassio. Un concime naturale in grado di soddisfare questa esigenza è il caffè, basterà recuperare i fondi e spargerli sulla terra, per donare il giusto nutrimento.

La banana

Il potassio, notoriamente contenuto nella banana, agevola e stimola la fioritura. Possiamo preparare diversi concimi con questo frutto, usando soprattutto la buccia. Si potrà usare la buccia lavata e lasciata macerare in acqua per 2 giorni, l’acqua filtrata darà nuova vita alla pianta. Un’alternativa è fare essiccare le bucce al sole o in forno per poi frullarle, e con la polvere preparare un infuso da versare sul terriccio. Oppure si può aggiungere direttamente la polvere ottenuta.

Gusci d’uovo

I gusci d’uovo sono una fonte di minerali utile per concimare in modo completamente biologico ed ecosostenibile l’orchidea. Basterà sminuzzarli o frullarli per poi spargerli sulla superficie del terreno, nutriranno le radici alla perfezione.

Acqua di cottura

Dopo che cuciniamo riso, pasta o verdure, l’acqua di cottura si potrà utilizzare per annaffiare la pianta, a condizione che non ci sia sale. Sarà un fertilizzante naturale ricco di nutrimento, a costo zero.

Ecco perché bisogna aggiungere questi semplici ingredienti naturali per avere orchidee favolose, anche d’estate.