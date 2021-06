Finalmente è tempo di organizzare le tanto meritate e sognate vacanze e tantissimi italiani, anche gli esterofili, sembrano preferire il nostro bel Paese. L’emergenza epidemiologica infatti ha innescato un desiderio di scoprire il proprio territorio, con le sue meravigliose spiagge e montagne. Come spesso illustrato dai consulenti di ProiezionidiBorsa in numerosi articoli.

Quest’oggi si illustrerà un piccolo angolo di paradiso, in Provincia di Salerno, in particolare la bellissima baia di Trentova in Agropoli, nel bellissimo Cilento. Questa spiaggia patrimonio dell’UNESCO è poco conosciuta nonostante i sentieri e il mare mozzafiato. Peraltro, il Cilento Antico quest’anno si è aggiudicato il terzo posto nella classifica del mare più bello, guadagnando le 5 vele di Legambiente e Touring Club. Come illustrato nell’articolo “Queste le prime 5 località più premiate nel 2021 per mare e natura mozzafiato”.

Trentova è così chiamata per l’omonimo scoglio che erge dal mare, dove secondo un’antica leggenda si ritrovarono depositate 30 uova di tartaruga marina o gabbiano. Vicinissima alla baia di Trentova vi è la piccola baia di San Francesco. Questa prende il nome dal monastero sovrastante e dallo scoglio in mezzo al mare, dove vi erge una croce.

Il paesaggio di Trentova, inoltre, è un luogo perfetto per chi vuole immergersi nelle meraviglie della natura selvaggia e in acqua trasparente. È perfetto per gli amanti del mare, per chi vuole godersi il mare con i bambini, attesi i bassi fondali, e per gli amanti dello sport. Infatti, oltre allo splendido mare, l’area di Trentova-Tresino, con i suoi sentieri, patrimonio dell’UNESCO, si può percorrere in mountain bike o a piedi. E qui sarà come perdersi nelle bellezze della natura nell’ammirare panorami mozzafiato. La baia di Trentova caratterizzata dal mare trasparente e dal verde intorno, è un piccolo angolo di paradiso che tutti dovrebbero vedere. È davvero un piccolo gioiello per il benessere dell’anima e degli occhi.