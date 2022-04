Non pensiamo mai che gli incidenti possano succedere a noi, eppure basta poco per trovarsi in una situazione pericolosa per la nostra salute e la nostra vita. Ecco perché è essenziale premunirsi, facilitando il più possibile il lavoro dei soccorritori. In realtà basta davvero pochissimo e possiamo farlo anche subito utilizzando il telefono. Non è necessario essere grandi esperti di tecnologia, ma il risultato potrebbe davvero fare la differenza.

Cosa succede in caso di emergenza

A tutti noi potrebbe capitare di trovarci all’improvviso in una situazione pericolosa che rende necessario un intervento tempestivo. Soprattutto quando la situazione è grave e abbiamo perso conoscenza, è importante che i soccorritori abbiano la possibilità di avere più informazioni possibili su di noi. Non si tratta solo del nostro nome, ma potrebbe essere necessario conoscere il nostro gruppo sanguigno o le malattie o allergie di cui soffriamo. Dal momento che noi siamo incoscienti, però, non siamo in grado di fornire suddette informazioni. Ecco che quindi entra in gioco il nostro telefono. Infatti, se siamo previdenti, con un semplice click i soccorritori saranno in grado di contattare una persona scelta da noi precisamente per queste situazioni.

Questo numero di cellulare potrebbe salvarci la vita e dobbiamo solo metterlo subito in rubrica

Ciò che potrebbe salvarci la vita è quindi il nostro contatto scelto “in caso di emergenza”. Ed è proprio questa l’etichetta che dovremmo dargli, abbreviata in ICE (in case of emergency). Infatti, i soccorritori dovrebbero conoscere questa sigla e cercarla al momento del bisogno. Scegliamo quindi la persona a cui vogliamo affidare questo compito importante e procediamo ad etichettarla come tale nella nostra rubrica.

La prima cosa che possiamo fare è entrare nel contatto scelto e modificarlo, selezionando dall’elenco il gruppo ICE. In questo modo, sarà sufficiente inserirlo nella barra di ricerca perché salti subito fuori il contatto desiderato. Generalmente però questa operazione non è consentita con lo schermo bloccato da password.

Alcuni telefoni consentono di accedere al contatto ICE attraverso le chiamate di emergenza, che si effettuano a schermo bloccato. Proviamo a seguire la stessa procedura, perché potremmo essere in grado di inserire il contatto ICE proprio da lì. Chiaramente però ogni telefono è diverso e quindi potrebbe essere necessario passare per un’altra strada. Se ad esempio il nostro telefono non offre la possibilità di inserire un contatto ICE accessibile dalla schermata di blocco, potremmo scaricare una delle tante applicazioni dedicate. Tra queste ci sono ICE-In caso di emergenza e ice.

In alternativa, in ogni telefono dovrebbe essere possibile fare in modo che appaiano sulla schermata di blocco alcune informazioni sul proprietario. Per farlo, cerchiamo questa funzionalità nelle impostazioni e digitiamo la sigla ICE seguita dal numero scelto. In questo modo, sarà sufficiente accendere il telefono per individuare subito questo numero di cellulare che potrebbe salvarci la vita.

Lettura consigliata

Per giardini e balconi fioriti usiamo questa bibita che tutti abbiamo in casa e potremmo dimenticare fertilizzanti e concimi costosi