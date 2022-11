Mai considerare banali le macchie marroni che si formano sulle foglie della menta

La menta è una pianta erbacea perenne già conosciuta dagli antichi egizi e dai Romani. Se trova le condizioni adatte può crescere fino ad essere infestante. Tuttavia, basta curarla nel modo giusto per godere del suo colore brillante, per il suo profumo e per le sue proprietà.

Avere una pianta di menta in giardino, oppure averla in casa in vaso, è molto utile per diversi aspetti. Tuttavia, mai considerare banali le macchie marroni che si possono vedere insieme a parti secche. Questo significa che la pianta non sta bene e che ci sono dei pericoli imminenti.

Le cause di questo inconveniente abbastanza evidente e fastidioso possono essere varie. Niente paura, però. Capirlo è semplice, così come intervenire subito per rimediare e riportare la pianta in piena salute. Con le giuste cure può resistere anche in inverno, mentre a dare colore all’ambiente di solito sono i ciclamini.

Mai considerare banali macchie marroni e parti secche

Se nella pianta di menta si notano delle foglie secche oppure con delle macchie marroni, allora bisogna mettersi in allarme e agire. Le cause possono essere diverse:

la luce del sole sta bruciando le foglie;

sono presenti dei parassiti che hanno fatto ammalare la pianta;

le è stata data troppa acqua.

Innanzitutto, è importante trovare il posto giusto dove mettere la menta. Ogni pianta ha le sue esigenze specifiche e questa soffre i raggi diretti del sole. Nella sua natura cresce in zone d’ombra, quindi i raggi diretti, soprattutto nelle ore centrali della giornata, sono dannosi.

Molto probabilmente, però, si tratta di parassiti, in particolare quelli che si nutrono della linfa delle foglie. Ecco perché poi ci saranno delle macchie marroni, sono le parti succhiate che sono morte. I parassiti causa di questo sono, di solito, le cocciniglie, gli acari e gli afidi.

Infine, attenzione alle innaffiature. Troppa acqua rende il terreno zuppo, provoca ristagni e fa marcire radici e parti della pianta. Con un’ispezione delle foglie, tuttavia, si può facilmente arrivare a quale di questi è il motivo della presenza delle macchie.

Come rimediare e riportare la pianta in salute

Individuata la causa del problema, occorre agire nel modo giusto. Naturalmente, un esperto in materia saprà dare tutte le indicazioni nel dettaglio. Tuttavia, è importante informarsi e sapere già che cosa fare inizialmente.

Se le macchie sono delle bruciature bisogna cambiare posto alla menta. Se è in vaso meglio esporla a est, mentre se si trova in giardino, meglio creare una zona ombreggiata, soprattutto d’estate. Invece, se il problema è il terreno troppo bagnato, allora bisogna eliminare l’acqua in eccesso e poi innaffiare regolarmente ma con poca acqua, abbastanza da rendere il terreno appena umido.

Il problema più invasivo sarebbe la presenza di parassiti. In questo caso, occorre armarsi subito di prodotti appositi oppure rimedi naturali per allontanarli immediatamente. Tra i rimedi fai da te ci sono l’aglio e il sapone Marsiglia, facilmente reperibili in casa. Basta spruzzarli su tutta la pianta. Oppure, un prodotto molto utile per proteggere tutte le piante è l’olio di neem.