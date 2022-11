4 segni zodiacali avranno tanta fortuna nella prossima settimana di novembre

L’oroscopo è sempre attivo per i suoi Lettori e annuncia un periodo infuocato alle porte. Dal 7 al 13 novembre, infatti, saranno in tanti a ricevere buone notizie. Venere e Mercurio nel segno dello Scorpione garantiranno successo e armonia a quattro segni in particolare. Vediamo allora cosa riservano le previsioni delle Stelle per i prossimi giorni d’autunno.

Ecco il segno più fortunato in questo momento

Novembre porta bene al segno dello Scorpione. Oltre ai due pianeti sopracitati, ci sono anche Giove e il Sole a perfezionare il momento top. Le buone notizie dal lato professionale saranno all’ordine del giorno. In amore si susciterà fascino, nonostante la voglia di sentirsi liberi. Una Luna contro proverà a rovinare la festa tra lunedì 7 e mercoledì 9, ma senza turbare più di tanto.

Altri 4 segni zodiacali avranno tanta fortuna e belle soddisfazioni

Se lo Scorpione regna in classifica, l’Ariete non sta di certo a guardare. La situazione personale sembra costantemente migliorare. La settimana si annuncia serena e godibile. I fastidi causati da Venere e Mercurio sembrano ormai alle spalle. Giovedì 10 e venerdì 11 saranno le giornate più fortunate.

L’appoggio di Giove regala euforia anche al segno del Cancro, tra i favoriti dagli astri. Il duro lavoro svolto di recente darà finalmente i frutti sperati. Mercurio e Venere penseranno invece a portare passione tra i nativi. Da notare la romanticissima Luna del fine settimana, pronta a dispensare felicità a single e coppie.

Capricorno e Pesci a chiudere il cerchio

È un periodo di recupero quello che il Capricorno sta vivendo attualmente. Ben tre pianeti sono dalla propria parte e questo porterà lieti eventi nella sfera lavorativa e amorosa. Gli sforzi fatti finora saranno ripagati egregiamente. Più cupe le giornate di sabato e domenica, in balia di una Luna capricciosa.

E, per finire, saranno i Pesci ad andare forte nei prossimi giorni. Grazie a un Giove amichevole si otterrà praticamente tutto ciò che si vuole. Non sarà facile ricevere una risposta negativa alle proprie richieste, in più si avrà la protezione di Venere, il pianeta dell’amore. I sentimenti sbocceranno, così come i nuovi incontri che prometteranno tante scintille.

Consigli per attirare la fortuna verso di sé

Dunque, questi 4 segni zodiacali avranno tanta fortuna a breve. Ma se non siamo tra questi, non disperiamoci. La buona sorte va e viene; anche se ci sarebbero dei modi per incontrarla più spesso sul nostro cammino. Si tratta di piccoli riti e comportamenti da adottare, che potrebbero migliorare la nostra vita con poco. Il primo atteggiamento da mettere in pratica riguarderebbe il modo di pensare. Cerchiamo di non essere sempre negativi, ma di rivolgere il nostro pensiero al lato positivo di ogni situazione. In questo modo allontaneremo la malinconia e la convinzione che tutto giochi a nostro sfavore.

Pensando positivo, potremmo di conseguenza concentrarci maggiormente sui nostri obiettivi. Bisognerebbe credere davvero in quel che si vuole, per riuscire a ottenerlo. Gioiamo per i piccoli traguardi raggiunti e organizziamo la nostra vita a piccoli step. Il passo finale consiste nel riconoscere gli errori commessi. Allontaniamo l’idea che la sfortuna ci perseguiti e analizziamo quello che avremmo potuto fare meglio. Come ben si sa, dagli sbagli si può imparare, per cui varrà la pena tentare un approccio diverso.