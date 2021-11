Sappiamo bene che noi italiani sulla pasta siamo molto tradizionali. A casa, infatti, la condiamo spesso con i sughi più classici e iconici che esistono: il pesto o il re dei sughi, la passata di pomodoro. Se andiamo al ristorante, invece, scegliamo dei sughi diversi in base alla regione in cui ci troviamo. Un esempio su tutti: se siamo laziali, sceglieremo sicuramente una gricia o magari una carbonara, un’amatriciana o ancora una cacio e pepe.

Quindi, siamo spesso abitudinari in tutti i sensi e non si tratta necessariamente di un fiore all’occhiello. Anzi, la monotonia in cucina può anche rendere la nostra vita più grigia e triste e dovremmo, dunque, cercare di cambiare un po’. Dunque, basta pomodoro o pesto, ecco 3 sughi della pasta veloci e leggeri ma sorprendenti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Uniamo la crema di ceci con il rosmarino

Come primo consiglio, però, ricordiamo sempre di far bollire correttamente l’acqua della pasta. Se sbagliamo questo passaggio, possiamo anche preparare il sugo della pasta migliore del Mondo, ma il risultato resterà comunque mediocre. Capito bene come fare ad evitare questo errore, concentriamoci sul primo suggerimento.

Prendiamo dei ceci e li sciacquiamo in acqua. Olio abbondante in una padella e qualche pezzo di cipolla. Se aggiungiamo anche del rosmarino, il nostro sugo sarà ancora più leggero e fresco. In seguito, aggiungiamo del sale e prendiamo tutto e lo frulliamo. Infine, ripassiamo il sugo frullato in padella aggiungendo un po’ di parmigiano.

Gamberetti, zucchine e burrata

Un’altra idea diversa dal solito è la combinazione tra gamberetti, zucchine e burrata. Zucchine tagliate finemente a julienne o, meglio ancora, le grattugiamo. Olio e aglio in padella e le passiamo per qualche minuto.

Verso la fine della cottura, aggiungiamo i gamberetti per pochissimo tempo, quaranta secondi per lato. Mentre serviamo, nel piatto costituiamo una quenelle di burrata: il piatto è pronto.

Basta pomodoro o pesto ecco 3 sughi della pasta veloci e leggeri ma sorprendenti

Infine, rivisitiamo un classico della gastronomia italiana. Al famoso pecorino e rucola andiamo ad aggiungerci il prosciutto. Per prima cosa, andiamo a creare una salsa con del pecorino grattugiato in padella che si amalgama con dell’acqua di cottura.

In un’altra padella, facciamo saltare con un filo d’olio del prosciutto tagliato finemente o a dadini. Quando la pasta è pronta, andiamo a versarla nella pentola con il prosciutto e, solo in seguito, aggiungiamo la salsa di pecorino. Infine, sul piatto andiamo a disporre un po’ di rucola che avremo precedentemente lavato.

Approfondimento

Nessuno la compra mai ma questa è la miglior pasta che esista al mondo secondo gli esperti.