L’azienda informatica Microsoft, recentemente, ha reso noti i risultati di un suo studio sui siti internet. Lo studio in questione è stato realizzato dalla Small Businness Association. I risultati del lavoro sono sconcertanti, per il 2021. Quasi il 36% delle piccole imprese non possiede un sito web per la sua azienda. È un problema non da poco, in un periodo in cui gli acquisti online sono aumentati esponenzialmente.

Il Ventunesimo secolo ha segnato una svolta importante in questo senso. La presenza online e la cura di uno spazio web sono questioni fondamentali. Avere un sito ben fatto massimizza la visibilità della propria attività. Migliora anche l’offerta della stessa, aprendo allo spazio del web dove si possono raggiungere decine di migliaia di potenziali clienti. Ma c’è un problema. Spesso un’azienda deve rivolgersi a un’attività terza per farsi realizzare il proprio sito. Un costo che non tutti possono sostenere. Ma gli Esperti della Redazione di ProiezionidiBorsa hanno pensato anche a questo. Allora, ecco lo strumento facilissimo per creare interi siti web in pochi, semplici click.

È tutto legale

La stessa Microsoft ha pensato di andare incontro agli utenti realizzando un tool apposito. In un mondo sempre più digitale dove circa l’80% delle persone effettua delle ricerche su internet prima di effettuare un acquisto, è fondamentale occuparsene al meglio.

Il colosso di Redmond ha ben pensato di lanciare dunque il Website Creation Service. La piattaforma sarà inserita all’interno del pacchetto Microsoft Digital Marketing Center. Utilizzarla sarà semplicissimo e tutti gli utenti che lo vorranno potranno creare siti internet da zero, o rifacendosi a dei modelli già pronti. Possono essere prese a modello anche le eventuali pagine social già esistenti.

Facilità d’utilizzo

Usare il Website Creation Service di Microsoft sarà semplicissimo. Basta un account Digital Marketing Center. Si effettua il login, si inseriscono le informazioni della propria attività e si dà il via alla procedura guidata. C’è davvero tutto: dal titolo con descrizione ai pannelli interattivi, alle integrazioni con i social, alle gallerie fotografiche fino alla scheda contatti e recensioni. Davvero un tool completo: Ecco lo strumento facilissimo per creare interi siti web in pochi, semplici click!