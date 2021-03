Il mix di sudore e deodorante provoca una delle macchie più temute dalle lavatrici. Soprattutto se a macchiarsi sono i capi neri, che risaltano notevolmente l’alone. Ma non bisogna demordere, vediamo come smacchiare le magliette nere dall’alone del deodorante.

Non ricorriamo a prodotti aggressivi

Esistono prodotti ad hoc per le macchie più testarde, come le macchie di sudore. Il problema è che spesso usare questi prodotti, estremamente aggressivi, può compromettere le tinte scure, farle sbiadire o scolorire. Per questo è meglio rivolgersi ad alcuni rimedi naturali, localizzati e meno invasivi (ma non per questo meno efficaci).

Come smacchiare le magliette nere dall’alone del deodorante

Ci sono almeno due soluzioni naturali che vale la pena provare.

La prima è quella di comporre una soluzione di alcol e aceto bianco (per scoprire altri utilizzi dell’aceto bianco, cliccare qui). In questo caso, non versiamo la soluzione sulle macchie. Limitiamoci a imbeverne un panno e tamponiamoci la zona con l’alone. Passata circa un’ora dall’operazione, laviamo normalmente il capo in lavatrice.

Un’altra soluzione naturale è la seguente: prepariamo in una bacinella un composto formato da acqua e un paio di cucchiai di bicarbonato. A questo punto, versiamo il preparato sulle macchie e lasciamolo agire per qualche ora. Anche in questo caso, laviamo la maglietta in lavatrice (meglio se il giorno dopo).

Per i capi meno delicati

Se la maglietta in questione non è particolarmente delicata, possiamo anche ricorrere a prodotti meno naturali. Una buona soluzione è quella di creare una lozione formata per due terzi da sapone di Marsiglia e un terzo da ammoniaca (profumata).

Mettiamo la lozione in uno spruzzino e spruzziamola nella zona della macchia. Facciamo agire il nostro sapone home-made per almeno un quarto d’ora, solo allora strofiniamo energicamente con una pezza di cotone. Se siamo fortunati, l’alone andrà via del tutto e la nostra maglia tornerà nera come la notte.