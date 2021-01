Per gli appassionati delle Grandi Firme c’è una grandiosa notizia. Anche gli outlet village hanno ceduto al commercio online. Finalmente si potranno acquistare capi firmati a prezzi stracciati anche da casa.

Alcune boutique degli outlet avevano già iniziato a fornire un servizio online. A causa delle chiusure dovute ai vari DPCM per contenere i contagi, il fatturato era calato. Quindi anche quei negozi che contavano proprio sulla formula della vendita di persona si sono dovuti adattare. Consulenze d’acquisto in videochiamata o attraverso foto. E acquisti via WhatsApp. Ma è il gruppo Land of Fashion che decide di passare al commercio online creando un vero e-commerce.

La decisione di passare al digitale è piuttosto recente. È solo da dicembre che è possibile fare acquisti online. Ma non solo. Offrono la possibilità di consegna a casa, ma anche di ritiro in negozio. Entrambe le formule consentono di evitare assembramenti. Infatti nel periodo di saldi era normale assistere a file chilometriche davanti ai negozi più gettonati.

Anche gli outlet aprono le porte digitali agli acquisti online

Non tutti i circuiti outlet si sono adattati, però. Per ora in Italia gli outlet village che fanno parte di questo gruppo sono solo 5. E solo gli outlet Franciacorta Village e Mantova Village consentono l’uso della piattaforma. Gli altri outlet del gruppo però permettono di mettersi in contatto con le varie boutique. Non è disponibile un catalogo online, ma contattandole via WhatsApp si possono scegliere i capi da acquistare.

Ed ecco che anche gli outlet aprono le porte digitali agli acquisti online. Anche a causa della pandemia la crescita delle vendite digitali è salita alle stelle. Molti negozi hanno dovuto trovare il modo di consentire ai clienti di acquistare tramite altri canali. Per ora solo questi outlet si sono convertiti al digitale. Ma è quasi certo che anche gli altri gruppi si uniranno nel corso di questo 2021. Non ci resta che controllare e prepararci a un po’ di shopping per essere sempre alla moda.