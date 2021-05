Ecco il fiore, molto simile ma più facile da coltivare della margherita, che tutti dovremmo avere per un balcone colorato e rigoglioso

M’ama. Non m’ama. M’ama. Non m’ama. Quanti di noi, da piccoli, hanno giocato con una piccola margherita chiedendo ai suoi petali se quell’infatuazione che ci faceva battere il cuore fosse ricambiata? Sarà forse anche per questo che la margherita è uno dei fiori più apprezzati e diffusi nelle nostre case e nei nostri giardini. Ma non tutti sanno che esiste un fiore, molto simile ma più facile da coltivare della margherita, che tutti dovremmo avere per un balcone colorato e rigoglioso. Di cosa stiamo parlando?

Del Cosmos Bipinnatus, un fiore originario dell’Arizona e del centro America, la cui corolla ricorda tanto quella delle margherite. In comune con quest’ultime, infatti, hanno un bottone centrale giallo e petali delicati dalle numerose tonalità di colore. Si possono ammirare varietà dai colori tradizionali (rosa, bianco, porpora) ma anche specie dalle bicromie sul pesca. Ma ciò che rende questo fiore irresistibile è la sua fioritura prolifica: da primavera fino ad autunno inoltrato, infatti, regala uno spettacolo di colori e profumi ipnotizzante.

Come coltivare il Cosmos Bipinnatus

Nonostante il suo aspetto così delicato, il Cosmos è una pianta rustica, molto resistente e molto semplice da coltivare. Prospera in qualsiasi tipo di terreno in buone condizioni, meglio se in pieno sole, ma, come tutte le piante, odia sia la siccità che i ristagni d’acqua.

Può essere coltivata da marzo fino a luglio (in quest’ultimo caso si avrà una fioritura tardiva) e, se piantata in giardino, si moltiplica in modo autonomo. I semi, infatti, trasportati dal vento, crescono autonomamente, regalando ad ogni nuova stagione un effetto sorpresa.

Come prendersene cura

Questo tipo di fiore non necessita di cure particolari, in quanto non viene attaccato da nessuna malattia. L’unica accortezza per vederlo esplodere in tutta la sua bellezza è di eliminare i fiori appassiti, così da permettere la produzione di nuovi boccioli. Questo trucco, inoltre, prolungherà la fioritura del cosmos sino all’autunno inoltrato.

Ecco il fiore, molto simile ma più facile da coltivare della margherita, che tutti dovremmo avere per un balcone colorato e rigoglioso: il suo nome è Cosmos Bipinnatus.

