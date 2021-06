Come è noto a tutti ormai WhatsApp è fra le più famose piattaforme di messaggistica istantanea al mondo. Possiamo considerarlo il principale strumento di comunicazione fra amici, parenti e fidanzati.

Se da un lato, però, è uno tra gli strumenti di socializzazione più importanti, dall’altro può essere anche un modo per isolare le persone. Questo porta spesso al blocco di un numero che riteniamo molesto, oppure perché si vuole mandare un chiaro segnale ad un contatto. Per esempio se ha fatto qualcosa che a noi non andava bene, possiamo bloccare il contatto per far capire che non vogliamo più averci a che fare.

Ma cosa comporta il blocco?

Ecco cosa succede se si viene bloccati su WhatsApp

In pratica la persona bloccata non potrà più vedere la nostra immagine di profilo, mandarci messaggi o chiamarci, ma nemmeno vedere le nostre foto e lo status. Sembrerebbe quindi impossibile poter contattare questa persona tramite questo strumento di messaggistica una volta bloccata.

In realtà, però, esiste un metodo per poterlo fare. In nostro precedente articolo avevamo parlato di come scoprire tramite WhatsApp se qualcuno ha cancellato il nostro numero. Adesso ecco l’incredibile trucco per vedere il WhatsApp di chi ci ha bloccati.

Ovviamente il blocco è una punizione molto pesante pertanto è bene domandarsi una cosa: a meno che non si tratti di una litigata temporanea, conviene continuare a scrivere ad una persona che non vuole avere più contatti con noi?

Ecco l’incredibile trucco per vedere il WhatsApp di chi ci ha bloccati

Detto questo per tornare a rivedere tutto quello che riguarda la persona che ci ha bloccato bisogna seguire questi passaggi. Prima di tutto chiedere ad un amico comune di aggiungerci ad un gruppo WhatsApp e poi chiedergli di abbandonarlo.

A questo punto essendo nello stesso gruppo con la persona che ci ha bloccato possiamo tornare a scriverle messaggi, mandare note vocali, vedere la sua foto profilo e il suo status.

Attenzione però, se la persona decide di abbandonare il gruppo tutte le limitazioni derivanti dall’essere stati bloccati torneranno. Se succede significa che è meglio lasciare che le cose si sistemino con il tempo senza usare questi stratagemmi che possono risultare invadenti.