La primavera è ormai alle porte e quale miglior modo di celebrarla se non decidendo di piantare e coltivare piante e fiori coloratissimi? Marzo è il mese ideale per scegliere con quali fiori abbellire i nostri ambienti. Per avere case ricche di verde non è necessario possedere grandi prati e giardini. Tra i fiori più comuni della stagione primaverile ci sono gerani, camelie, ortensie e tulipani. Tuttavia, possiamo scegliere altri fiori meno comuni ma dalla bellezza davvero unica per avere balconi colorati in primavera. Oggi vogliamo suggerire una pianta rustica che fiorisce all’inizio della primavera regalandoci piccoli fiori dai colori viola e blu. Se amiamo queste sfumature e stiamo cercando un fiore diverso dalle viole o dai meravigliosi glicini, possiamo scegliere questa pianta molto semplice da coltivare.

Ecco l’incantevole fiore da coltivare in vaso al posto di viole e glicini perfetto per abbellire terrazzi e balconi a marzo

Con i primi caldi primaverili possiamo assistere alla fioritura dell’hepatica nobilis. Questa pianta, anche detta erba trinità, è perfetta per chi vuole molti fiori colorati senza dedicarci troppo tempo. L’erba trinità cresce rigogliosa in posizioni di mezz’ombra poiché troppe ore di sole potrebbero danneggiarne i fiori e le foglie.

Infatti, non solo è perfetta per decorare balconi e terrazzi, ma anche per abbellire le zone meno soleggiate di un giardino. Se il nostro balcone è esposto a nord, potremo avere un’esplosione di fiori variopinti. Per quanto riguarda il terreno, l’erba trinità non ha particolari esigenze ma è meglio evitare terricci troppo permeabili. Cerchiamo di mantenere il terreno umido con regolari irrigazioni, ma senza mai esagerare. Se possibile, scegliamo per questa pianta un terriccio ricco di sostanza un buon substrato per il drenaggio. Infine, il vaso che ospiterà la pianta dovrebbe essere di medie dimensioni.

Concime e rinvaso

Per farla fiorire rigogliosa e bellissima, possiamo fornire all’erba trinità del concime a lenta cessione a inizio primavera. Questa pianta non richiede molta manutenzione. Sarà sufficiente eliminare man mano i fiori appassiti e in autunno tagliare foglie e fiori appassiti a livello del terreno. Dunque, ecco l’incantevole fiore da coltivare in vaso per dare un tocco di colore alle nostre case. L’hepatica nobilis va rinvasata in un contenitore più grande quando le radici iniziano a fuoriuscire dal vaso. È importante fare attenzione a questo aspetto perché per crescere bene, la pianta ha bisogno che le radici abbiano lo spazio necessario per svilupparsi.

Approfondimento

Oltre a camelie e primule, questa pianta poco conosciuta dai fiori bellissimi è perfetta da coltivare in vaso e in giardino