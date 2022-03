Con il progressivo allentamento delle restrizioni, possiamo finalmente tornare a viaggiare muovendoci più liberamente e con maggiore tranquillità. Marzo è il mese che inaugura viaggi e gite fuori porta ed è anche quello che ci permette di spostarci spendendo poco. Le giornate più lunghe e calde ci invogliano ad uscire di casa per passare del tempo piacevole tra natura e cultura. Inoltre, la Pasqua si avvicina ed è inevitabile pensare ad una possibile meta per trascorrere un paio di giorni lontani da casa.

Se non abbiamo molto tempo a disposizione, ma cerchiamo comunque un modo per evadere ed abbandonare la routine quotidiana possiamo restare in Italia. Come sappiamo, nel nostro Paese possiamo ammirare paesaggi incantevoli senza rinunciare a mangiare bene. Oggi vogliamo suggerire un itinerario perfetto per chi ha poco tempo, ma ama i vini e vuole fare un tuffo nella storia.

Tra castelli medievali e buon vino, ecco 3 meravigliosi borghi italiani da visitare a marzo e aprile senza spendere una fortuna

Cittadella è una splendida città murata che si trova in provincia di Padova. La sua particolarissima cinta muraria di forma ellittica la rende una città conosciuta in tutta Europa.

Al costo di poco più di 5 euro, possiamo acquistare un biglietto che ci permette di fare una passeggiata nella Storia. Qui potremo ammirare da un’altezza di 15 metri un paesaggio davvero incredibile.

Durante la passeggiata non possiamo perderci la Torre di Malta, citata da Dante nella Divina Commedia e oggi che ospita il Museo Civico Archeologico.

Infine, a Cittadella possiamo gustare alcuni piatti tipici come il risotto alla padovana, la polentina di Cittadella e bere un buon bianco dei Colli Euganei.

Il borgo dei mulini

Borghetto sul Mincio è uno tra i più bei borghi non solo del Veneto, ma dell’Italia intera. Situato in provincia di Verona, questo borgo ci regala panorami mozzafiato perfetti da ammirare in una giornata di primavera. Questo borgo pittoresco possiede diversi antichi mulini ad acqua ancora funzionanti che si rispecchiano sulle acque.

Passeggiando per le vie del borgo possiamo ammirare l’angolo degli innamorati che potremo riconoscere per via dei numerosi lucchetti appesi a una ringhiera. Una volta giunti a Borghetto sul Mincio non possiamo non assaporare i tradizionali tortellini fatti a mano accompagnati da un buon bicchiere di Bardolino.

Il borgo del vino

Tra castelli medievali e buon vino, non possiamo non parlare di Soave, un delizioso borgo medievale che sorge tra i vigneti della provincia di Verona. Soave possiede un meraviglioso edificio di origini medievali: il Castello Scaligero. È possibile visitarlo al costo di 7 euro ed ammirare le stanze, l’armeria e la vista spettacolare che si gode dal camminamento di ronda. Se cerchiamo un momento di ristoro, rechiamoci al Parco Zanella.

Questo piccolo angolo di pace ci permette di rilassarci e ritrovare noi stessi ammirando la fortezza da un punto di vista diverso e particolare. Questo borgo è rinomato soprattutto per l’eccellente vino bianco DOC che porta il suo nome. A Soave possiamo mangiare i bigoli, una pasta tipica della zona e le lasagne con i bisi.

