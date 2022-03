Per cucinare un primo piatto veloce e cremoso non servono panna e besciamella ma un altro straordinario ingrediente con poche calorie

Cucinare per molti è una passione, mentre per altri si tratta soltanto di necessità. In entrambi i casi, spesso cerchiamo di realizzare piatti veloci e che possano coniugare il gusto con la leggerezza. Per alcuni, tenersi in forma non è semplice ma questo non significa dovere necessariamente rinunciare a pietanze gustose e sfiziose. Se pensiamo ad un primo piatto cremoso, probabilmente ci vengono in mente golosissimi cannelloni e lasagne super caloriche.

Fortunatamente, ci sono ingredienti che possiamo considerare più leggeri e meno calorici rispetto alla panna o ad altre creme. Oggi vogliamo suggerire una ricetta cremosa, semplice e veloce ma dal sapore divino che si prepara con pochi ingredienti. Per farla, utilizzeremo un prodotto che molti di noi hanno già nel frigorifero e che darà al piatto un sapore davvero travolgente.

Ingredienti

320 g di pasta corta;

200 g di prosciutto cotto;

150 g di ricotta;

30 g di formaggio grattugiato;

1 cucchiaio di capperi;

sale q.b.;

pepe q.b.

Iniziamo riempiendo una pentola d’acqua per far cuocere la pasta. Mentre aspettiamo che raggiunga l’ebollizione, prepariamo il condimento. Tagliamo il prosciutto cotto a striscette e mettiamolo in un recipiente. Scoliamo la ricotta dal suo siero ed uniamola al prosciutto.

Aggiungiamo i capperi e frulliamo gli ingredienti con un frullatore ad immersione. Per rendere la crema più fluida, aggiungiamo mezzo mestolo d’acqua di cottura della pasta ed aggiustiamo di sale. Amalgamiamo il tutto e lasciamolo da parte.

Saliamo l’acqua in pentola, facciamo cuocere la pasta al dente, scoliamola e trasferiamola in un recipiente. Versiamo sulla pasta la crema di prosciutto, ricotta e capperi e pepiamo a piacere.

Consigli

Per cucinare un primo piatto veloce e cremoso, questa è la ricetta che fa per noi. Perfetta per coloro che cercano il giusto equilibrio tra gusto e leggerezza, la ricotta possiede circa 146 calorie ogni 100 grammi di prodotto. Questo latticino ci permette di rendere cremosi non solo diversi primi piatti, ma anche torte salate e sfiziose polpette.

Possiamo anche scegliere di sostituire la ricotta con un formaggio spalmabile light. Infine, per guarnire il piatto possiamo utilizzare qualche fogliolina di prezzemolo.

