grasso addominale non è solo una caratteristica antiestetica. In realtà indica un accumulo di grasso particolare, chiamato viscerale, che si deposita nella parte più interna dell’addome. Questo si distingue dal grasso sottocutaneo che si deposita solo nella parte superficiale dell’addome.

La presenza di grasso viscerale è decisamente un pericolo per la salute della persona. Infatti, rilasciando adipocitochine, influenza il rilascio d’insulina, il metabolismo lipidico e la fame. È stato dimostrato che questo tipo di grasso è causa di diabete di tip 2 e problemi cardiovascolari, oltre che infertilità, osteoporosi e tumori. Se ci si accorge di aver accumulato grasso viscerale addominale, bisogna immediatamente correre ai ripari.

Tra le possibili soluzioni connesse alla corretta alimentazione, ecco l'impensabile bevanda a costo zero per dimagrire eliminando il grasso della pancia.

Ecco l’impensabile bevanda a costo zero per dimagrire eliminando il grasso della pancia

Per eliminare il rischio di patologie legate al grasso addominale è necessario modificare la propria dieta. L’alimentazione sana insieme all’attività fisica giornaliera sono importantissime. A questo si può aggiungere un rimedio poco conosciuto ma molto efficace per perdere peso. Si tratta dell’acqua di melanzana.

Quest’ortaggio è un diuretico naturale, capace di smuovere i liquidi trattenuti dal corpo per la ritenzione idrica. Inoltre la melanzana ha pochissime calorie e nessun grasso. Poi, l’acqua che si ricava, ha proprietà disintossicanti e depurative capaci di far perdere peso poco a poco grazie alla presenza di antiossidanti, antociani, fibre, minerali e vitamine.

Come preparare l’acqua di melanzana

Per fare l’acqua di melanzane serve una melanzana di medie dimensioni. Bisogna sbucciarla e tagliarla a cubetti. Poi trasferiremo questi ultimi in una caraffa riempita con mezzo litro d’acqua e li lasceremo in ammollo per una notte intera.

Per consumarla, invece, è bene aggiungere del succo di limone che aumenta la capacità di antiossidante. L’acqua va bevuta per 1 settimana almeno 1 volta al mese. Giornalmente bisognerà bere mezzo litro di acqua di melanzane che corrisponde a un bicchiere prima di ogni pasto.

Si vedranno i risultati dopo pochi giorni, anche se la perdita di peso dipende dal metabolismo individuale. Con l’acqua di melanzane, accompagnata da una dieta povera di carboidrati raffinati e ricca di verdure, si arrivano a perdere 2 chili alla settimana.

