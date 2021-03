Manca la pioggia? Ecco che la polvere invade le nostre case. Tra poco arriveranno anche i pollini e, per chi soffre di allergie, parte la Via Crucis. Ecco l’errore che facciamo quotidianamente permettendo alla polvere di invadere casa: aprire troppo le finestre. Alle volte sembra davvero di combattere come Don Chisciotte contro i mulini a vento. Via la polvere da una parte, il tempo di girarci e la troviamo depositata su altre superfici. Soprattutto se abitiamo in città e in zone trafficate. Vediamo allora con i nostri Esperti cosa fare e non fare perché la polvere vinca la sua guerra personale nei nostri confronti.

Le finestre aperte fanno entrare la polvere

Ecco l’errore che facciamo quotidianamente permettendo alla polvere di invadere casa, aprendo troppo le finestre. Posto che, d’ora in poi e fino al prossimo autunno, avremo sempre le finestre aperte, facciamo attenzione al cambio d’aria. Invece di spalancare le finestre alla mattina per diversi minuti, magari anche una mezz’ora, facciamolo in due volte. Cambio dell’aria 15 minuti dopo e 15 prima della notte. Basteranno per purificare l’aria senza farci invadere dalla polvere!

Il famoso panno bagnato serve o no?

Ecco uno dei grandi enigmi della storia: il panno umido elimina la polvere? Secondo alcuni sì, per altri no. Si accettano scommesse. Ma, la maggior parte degli esperti sostiene che il modo migliore perché la polvere se ne vada è utilizzare un panno antistatico in microfibra. Il rischio del panno bagnato è quello di rimuoverla, ma attaccarla nella parte finale della pulizia. Il panno antistatico fungerà invece da calamita, attirando i pulviscoli.

Occhio agli elettrodomestici

Tv, pc, stampanti e modem sono gli oggetti che la polvere predilige per depositarsi. Prevenirla è praticamente impossibile, ma per una volta, suggeriamo degli spray moderni, in grado di creare uno scudo antipolvere per alcuni giorni. Personalmente provati, sono davvero efficaci!

Tappeti e divani assieme ai bambini

Soprattutto adesso che abbiamo di nuovo i bambini a casa da scuola, attenzione a divani, tappeti e poltrone. Salti, capriole e tuffi non faranno altra che sollevare la polvere e spargerla per tutta la casa. Forse non ci pensiamo, ma i batteri si diffondono anche attraverso il gioco dei nostri piccoli.

