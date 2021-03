Le orchidee sono piante bellissime dotate di colori magnifici. Nessuno vorrebbe che si deturpassero e per questo bastano 4 fiammiferi per sbarazzarsi dei fastidiosi e mortali nemici delle orchidee.

Le orchidee, antichi fiori

Le orchidee attualmente rappresentano ben l’8% di tutti i fiori nel mondo. Oltre alla bellezza hanno anche un altro record da vantare ed è la loro longevità. Le orchidee sono presenti sulla terra da ben 80 milioni di anni. Un’ape con ancora i pollini d’orchidea fra le zampe, e racchiusa in qualche goccia d’ambra, ne è testimone.

Questi fiori magnifici vivono naturalmente nella fascia tropicale del pianeta e in genere appoggiandosi al tronco di qualche albero della foresta pluviale. Tuttavia alcune specie vivono nelle nostre zone temperate.

Il moscerino dei funghi

I nemici delle orchidee sono diversi tipi di moscerini, che svolazzano intorno ai suoi petali. In primavera compaiono le Sciaridi o moscerino dei funghi. Depongono le uova nel terreno e amano gli ambienti umidi. Quando le uova si schiudono, le larve si nutrono delle radici della pianta creandole gravi problemi. Non riuscendo più a nutrirsi rischia di morire se non s’interviene.

La mosca bianca

Un altro insetto pericoloso per l’orchidea. Si riconosce per il suo aspetto piccolo e biancastro, proprio come una piccola mosca bianca. Questa depone le uova sul retro delle foglie e dello stelo. Attaccano i giovani germogli e le foglie seccano gradualmente. Altri due insetti a cui interessano le orchidee sono le drosofile e i tripidi.

Bastano 4 fiammiferi per sbarazzarsi dei fastidiosi e mortali nemici delle orchidee

Per ognuno di questi insetti esistono dei prodotti specifici da acquistare nei negozi specializzati. Ma è possibile anche agire naturalmente.

Un sistema molto efficace è l’aglio. In poco più di mezzo litro d’acqua bollente si lascia per 4 ore una testa d’aglio tritata. Una volta raffreddata si possono passare le foglie anche con una spugnetta. La polpa d’aglio che resta al fondo del tegame si spinge leggermente nel terriccio. In alternativa si possono prendere gli spicchi d’aglio e infilarli direttamente nel terreno.

4 fiammiferi con zolfo

Prendiamo 4 fiammiferi da cucina con testa rossa e stelo in legno. La testa contiene zolfo, un elemento poco amato dagli insetti. Si infilano nel terriccio lasciando la testa emergere e si inumidisce il terreno. Fiammiferi da cambiare ogni 2 giorni.

I moscerini delle orchidee non resisteranno a questi portentosi rimedi naturali.

