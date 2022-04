Le piante da interno solitamente sono originarie dei Paesi tropicali e per questo amano vivere riparate tra le quattro mura di casa. Il freddo, gli sbalzi termici e il vento non fanno per loro, che sono in continua ricerca di caldo e umidità.

Queste meraviglie della botanica rendono i nostri spazi domestici davvero unici, creando chiazze di colore magiche da vedere e da vivere. Tra le più diffuse troviamo senza dubbio il ficus, con oltre 15 varietà. Il Benjamin, l’Elastica e il Robusta sono forse quelle più amate e acquistate e il primo anche in versione bonsai. All’appello, poi, non può mancare la dracena, più semplicemente conosciuta come “tronchetto della felicità”.

Tuttavia, queste piante anche se bellissime sono “viste e riviste”, proprio perché grandi classici degli angoli green. Quindi, se volessimo renderli davvero particolari, ricercati e super invidiati, non dovremmo lasciarci scappare la pianta che scopriremo in questo articolo.

Basta ficus e dracena, è questa la pianta da interni più cool del 2022, così bella che tutti ne vorranno una

Il suo nome è Alocasia Zebrina e anche se rientra nella famosissima famiglia delle Alocasie questa tipologia ha delle particolarità sorprendenti.

Innanzitutto, le sue foglie hanno la forma di un cuore, stretto e lungo, e sono di un verde brillante. Ciascuna è solcata da profonde venature più chiare e spesso i bordi sono definiti da un colore verde lime.

La vera particolarità, però, sta nei fusti, di colore giallo vivo e attraversati da un’infinità di striature marrone scuro. L’effetto è quello di una pianta zebrata, davvero super cool soprattutto in una stagione, come la primavera, dove la moda ha rilanciato l’animalier.

Cure e coltivazione

Quindi, basta ficus e dracena, è questa la pianta che renderà unica la nostra casa e affascinerà chiunque. Essendo una specie tropicale avrebbe bisogno di qualche attenzione in più, pur essendo una sempreverde particolarmente resistente.

L’Alocasia Zebrina dovrebbe essere posizionata in un angolo decisamente caldo, per esempio nella zona più a Sud della casa oppure all’interno di una veranda. Inoltre, dovremmo scegliere un luogo molto luminoso, ma lontano dal sole diretto, perché l’Alocasia Zebrina sarebbe desiderosa di tantissima luce.

Un altro aspetto da considerare, poi, è l’umidità, che non sarebbe mai abbastanza. Per questo potremmo arricchire il sottovaso di acqua e argilla espansa, che rende umido il suo microclima senza far marcire le radici.

Il vaso in cui piantarla non dovrebbe essere troppo grande e il terriccio da usare potrebbe essere quello universale da arricchire con torba. Le innaffiature dovrebbero essere regolari, più abbondanti d’estate e più scarse in inverno. Inoltre, con l’arrivo del caldo potremmo vaporizzare dell’acqua demineralizzata sulle foglie.

Infine, dovremmo avere un occhio di riguardo anche per la concimazione. Questa andrebbe fatta usando un fertilizzante liquido, da miscelare all’acqua d’innaffiatura, e seguendo questo calendario:

ogni 15-20 giorni in primavera, estate e autunno;

una volta al mese in inverno.

