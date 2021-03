Chi ha il pollice verde sa bene di quanto lavoro dia tenere in ordine un giardino. Spesso però è difficile trovare il tempo sufficiente da dedicare al giardinaggio. Pertanto, oggi vogliamo consigliare delle piante da esterno a bassa manutenzione. Ecco le tre piante da esterno che rendono incantevole l’ambiente ed hanno bisogno di pochissime cure.

Gelsomino

Il gelsomino è una pianta davvero semplice da coltivare che, con pochissima manutenzione, ci regala un ambiente splendido. Infatti, il gelsomino ci dona splendidi fiorellini bianchi dal profumo dolce e delicato. Questa pianta necessita, essendo una pianta rampicante, di un supporto sul quale crescere liberamente. Si tratta di una pianta resistente e, infatti, sopporta anche la siccità, sebbene preferisca annaffiature regolari. Consigliamo dunque di innaffiarla quando il terreno è secco. Il suo terreno ideale è quello normale da giardino e consigliamo di piantarla lasciandole uno spazio adeguato ed ampio in cui svilupparsi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Emerocallide

Questa pianta produce meravigliosi fiori simili ai gigli ed è anche molto semplice da coltivare, perché necessita di poche cure. I suoi fiori hanno colori che vanno dal bianco al rosa, dall’arancio al rosso e possiedono petali particolari. I suoi petali, infatti, possono essere singoli, doppi, dal bordo ondulato o ricurvo. Questi fiori, sfortunatamente, durano solo un giorno (da qui il nome “belle d’un giorno”). D’altra parte, la quantità di fiori che produce è enorme ed anche il periodo di fioritura è molto lungo. Questa pianta resiste bene sia al caldo, sia al freddo e chiede soltanto di essere innaffiata una volta che il terreno sarà asciutto.

Spirea

Questa pianta produce fiori raggruppati in racemi. Questi piccoli fiori possono essere bianchi o rosa e fioriscono dall’inizio di primavera. La spirea chiede poche cure in quanto accetta di buon grado le diverse condizioni ambientali, anche se predilige uno spazio luminoso. Essa si adatta bene ad ogni tipo di terreno e, inoltre si accontenta dell’acqua piovana o comunque necessita di poca acqua per vivere.

Ecco le tre piante da esterno che rendono incantevole l’ambiente ed hanno bisogno di pochissime cure. Gelsomino, emerocallide e spirea sono perfette per coloro che amano il verde, ma hanno poco tempo da dedicargli.

Approfondimento

Come coltivare queste particolari piante per dare alla nostra casa un tocco di design in più