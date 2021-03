A quanti è capitato di vedere gli amici piegati in due dalle risate per una battuta che però noi non cogliamo? Abbozziamo un sorriso di circostanza, lanciamo un’occhiata imbarazzata, solo di rado chiediamo di cosa si tratti. In quest’ultimo caso, spesso la risposta sbigottita è: “tu non hai visto questa serie?”.

In tal caso non preoccupiamoci troppo: abbiamo modo di recuperare. Sta per tornare la serie comedy da vedere assolutamente per ridere a crepapelle, un prodotto televisivo che ha reinventato la comicità italiana. Vediamo dove e quando vederla, e come recuperare le stagioni precedenti.

Sta per tornare la serie comedy da vedere assolutamente per ridere a crepapelle

Dopo 11 anni di silenzio, la notizia è finalmente ufficiale: “Boris” tornerà sugli schermi degli italiani. Le 3 stagioni andate in onda tra il 2007 e il 2010 sono diventate un prodotto di culto per la loro ironia naif e innovativa.

La storia ruota attorno al set della fiction “Gli occhi del cuore” e narra le peripezie di una troupe sgangherata, guidata dal regista René Ferretti. Lo sceneggiato ha lanciato la carriera di attori come Pietro Sermonti e Carolina Crescentini. Al contempo, non rinunciava a professionisti affermati come Francesco Pannofino e Corrado Guzzanti.

Ma il suo fenomeno mediatico è stato veicolato soprattutto attraverso i social. Le battute di Boris sono protagoniste indiscusse di moltissimi meme, che da più di 10 anni continuano a circolare su internet divertendo gli appassionati.

I fan di Boris sono molto affezionati, tanto che gli accordi per la quarta stagione sono stati sollecitati da una petizione popolare. Ora, il momento è arrivato: il primo teaser della nuova stagione è stato rilasciato lo scorso febbraio.

Dove e quando vedere la nuova stagione di Boris

Non c’è ancora una data precisa, ma “Boris 4” si farà certo. Uscirà su Disney +, che proprio lo scorso 23 febbraio ha aperto il nuovo canale Star, destinato ai più grandi.

Intanto, però, chi deve recuperare le stagioni precedenti può farlo su Netflix. Esiste anche un film, tratto dalla serie, e girato nel 2011, acquistabile su Prime Video o su Sky. Il tempo e il modo per rimettersi in paro non manca. A tutti, buone risate.

Approfondimento

3 serie tv da guardare in un solo weekend