Le piante grasse sono amatissime anche da chi non è poi così bravo a prendersi cura dei vegetali. Il motivo? Perché, come è noto, questa tipologia di piante ornamentali ha bisogno di poca cura. Inoltre, molto spesso le piante grasse riescono a resistere al cambio di stagione e di temperatura. Alcune specie regalano tinte cangianti e forme talmente particolari da rendere il nostro “angolo green” fuori dal comune e decisamente con un tocco di originalità che stupisce e si fa ricordare.

È il caso di queste piante che la Redazione ha raccolto nel gruppo delle specie più belle e singolari da tenere in casa assolutamente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Da dimenticare, infatti, la classica idea di piante grasse. Con questi vegetali, ci sembrerà di entrare in un mondo fiabesco. Forme e colori si intrecciano perfettamente per creare un ambiente nuovo e del tutto inaspettato. Un effetto che stupisce, soprattutto in un semplice appartamento.

Con queste insolite ma sfiziosissime piante grasse amici e parenti impazziranno, provare per credere!

L’elenco delle piante grasse più bizzarre e simpatiche da coltivare in casa è davvero lungo. In questo spazio, suggeriamo in particolare 4 specie.

Trachyandra tortilis

La Trachyandra tortilis è originaria dell’Africa orientale e meridionale ma si trova anche in Italia. Cresce in altezza con tanti “bastoncini” che si intrecciano. È una pianta perenne con un tubero sotterraneo. L’effetto ondulatorio delle foglie è eccezionale. Non ha bisogno di molte cure ma solo si un terreno ben drenato. Il suo prezzo oscilla tra i 3 e i 5 euro.

Jellyfish Plant

La Jellyfish Plant è tra le specie più affascinanti. La sua forma ricorda una medusa. Queste straordinarie piantine aeree non necessitano di terra e sono facili da curare. In questo caso, è più difficile trovare qualche rivenditore in Italia. In rete se ne trovato di diversi tipi e per questa tipologia di pianta il prezzo sale a circa 20 euro. Il risultato, però, è davvero speciale.

Conophytum bilobum

Il Conophytum bilobum è una pianta originaria del Sud Africa meridionale. Fiorisce principalmente in autunno. È inodore e raggiunge un’altezza di circa 7 cm. La particolarità di questa pianta è la forma di cuore che tanto piace ad adulti e bambini. Per questo romantico vegetale, il prezzo oscilla dai 9 ai 15 euro.

Lithops

Le Lithops sono delle pietre viventi, in quanto rassomigliano a delle vere e proprie pietre del deserto. Queste piante sono un esempio di mimetismo naturale. Talmente simile alle pietre per non farsi mangiare dagli animali. Particolarmente adatta ad appartamenti caldi con molta illuminazione. Un vero e proprio incanto della Natura.

Se “Con queste insolite ma sfiziosissime piante grasse amici e parenti impazziranno, provare per credere!” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “L’idea eccezionale per avere piante aromatiche tutto l’anno senza muovere un dito”.