Decidere di riempire il giardino di alberi da frutto è sempre una mossa dei più furbi. Queste piante non solo sono molto gradevoli all’aspetto, ma producono anche deliziosi frutti da consumare a tavola o trasformare in mille modi. Molti frutti sono perfetti per preparare liquori fatti in casa o per dolci confetture con cui rendere più lieta la colazione o arricchire i dolci. Quindi ecco le tante ragioni per cui coltivare questa pianta di agrumi che è oro per una regione italiana del Sud.

Il bergamotto di Calabria

Le proprietà derivanti dall’assunzione di questo frutto sono ormai ben note a tutti. Ma esistono anche tanti buoni motivi che riguardano la coltivazione di questo agrume. Innanzitutto il bergamotto raggiunge i 4 metri d’altezza. Esso produce bellissimi fiori bianchi che contrastano perfettamente il verde accesso delle foglie.

I fiori lasciano lo spazio alla produzione dei frutti profumati molto simili a delle grandi arance dalla buccia verde. I benefici sono quindi sia visivi che nel gusto. Ecco le tante ragioni per cui coltivare questa pianta di agrumi che è oro per una regione italiana dal clima caldo e umido come la Calabria.

Come coltivarlo

Bisogna puntualizzare che il bergamotto predilige climi molto caldi (specialmente in estate) e non troppo piovosi. Non a caso a Reggio Calabria intere distese di bergamotto popolano chilometri e chilometri di verde. Il bergamotto predilige un terreno ricco di humus e con un pH tra 6 e 7.

Molto meglio collocarlo in terricci ben filtranti e non soggetti a particolari ristagni. In genere meglio non posizionarlo in ambienti che scendono sotto i 10 o 12 gradi. Con queste caratteristiche è possibile anche far crescere il bergamotto in vaso.

Non occorrerà innaffiarlo durante l’inverno. Non sono necessarie nemmeno irrigazioni frequenti durante la primavera o l’estate. Per chi acquista la pianta giovane da trapiantare direttamente nel terreno consigliamo esemplari di almeno uno o due anni di età. I più esperti possono tentare una riproduzione a partire dal seme.

Quale specie di bergamotto preferire

Le specie di bergamotto sono principalmente 3. Il più diffuso è il Fantastico, che produce frutti molto grandi e ricchi di gusto. La varietà di bergamotto detto Castagnaro è la più resistente al freddo e al vento, ma a fronte di una produzione di frutti spesso minore. In ultimo il bergamotto Femminello che produce frutti molto velocemente, ma che richiede qualche attenzione in più.

