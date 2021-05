Con questo semplice accessorio è possibile cucinare quando non si ha tempo o si è fuori di casa

Lavorare tutto il giorno e rimanere fuori di casa a lungo. Oppure dover uscire molte volte per le commissioni e non avere il tempo materiale per stare ai fornelli. Capita a sempre più persone. L’alimentazione finisce per risentirne e così la salute. Pare non ci sia soluzione.

Cucinare anche dall’ufficio

Sembra un assurdo, eppure oggi è possibile cucinare anche quando si è fuori di casa, addirittura dal lavoro. Non c’entra l’utilizzo dello smartphone, e non è una soluzione ad appannaggio di chi ha la casa domotica. Con questo semplice accessorio è possibile cucinare anche quando non si ha tempo o si è fuori casa.

La lenta cottura

È un metodo che si crede riservato unicamente alla preparazione delle carni. Invece molti altri alimenti possono essere sottoposti a questo processo. Le tradizioni culinarie ne sono ricche e prevedono la lenta cottura dei cibi a basse temperature. I produttori di accessori per la cucina hanno fatto tesoro di queste tradizioni e lo hanno adattato ai tempi moderni attraverso l’utilizzo di pentole elettriche.

Tradizione e modernità

Un vero e proprio connubio fra tradizione e modernità. L’utilizzo di materiali classici come la ghisa e la terracotta e le moderne tecnologie per renderne sicuro e pratico l’utilizzo. Si stanno diffondendo sempre più le pentole elettriche a lenta cottura. Per utilizzarle sarà sufficiente collegarle ad una presa di corrente. Impostare il timer e il grado di calore previsto dalla ricetta. Versare al suo interno gli ingredienti e poi non pensarci più. La pentola farà tutto da sola. I materiali come la ghisa e la terracotta hanno bisogno di pochissimo calore per cuocere al loro interno di tutto. Il vapore che si crea, non aprendo mai il coperchio contribuisce alla cottura. Si può impostare la pentola al mattino e trovare una zuppa prelibata pronta alla sera. Perfino calda, perché i programmi assicurano che l’alimento venga riscaldato prima di essere servito in tavola.

Qualche informazione in più

L’energia consumata per cucinare è pochissima, i tempi sono dilatati, dalle 3 alle 9 ore di cottura a seconda di ciò che si desidera cucinare. Questa pentola potrà cuocere i cibi a 60° mantenendone inalterate gran parte delle proprietà organolettiche. Ecco perché con questo semplice accessorio è possibile cucinare quando non si ha tempo o si è fuori casa.