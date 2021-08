Siamo ad agosto e probabilmente già molti tra i nostri amici e famigliari sono in vacanza. Magari si sono organizzati meglio di noi o forse hanno solo la possibilità economica di farlo. Altri invece non hanno avuto modo di organizzarsi le vacanze per tempo. Infatti, a causa delle restrizioni per contenere la diffusione del Covid-19 molte aziende hanno cambiato i loro piani. Sia come sia, moltissime persone vorrebbero andare in vacanza nelle prossime settimane. E, magari vorrebbero andarci spendendo anche pochi soldi. Dunque, ecco le straordinarie mete per vacanze in Italia a settembre spendendo pochissimo

Un consiglio

Chiariamo subito un concetto. Per spendere poco dobbiamo organizzare tutti i dettagli del nostro viaggio per bene. Di solito, capita che alcune spese extra budget si presentano proprio perché non le avevamo messe in conto. E, altre spese arrivano perché abbiamo organizzato male una giornata. Un esempio su tutti è non prevedere l’assenza di supermercati o mercati in una zona in cui passeremo la giornata. In quel modo, dovremmo sicuramente andare a mangiare al ristorante con costi sicuramente maggiori.

Se viviamo nel centro Nord

Le vacanze a costo contenuto sono vacanze che ci permettono di visitare al meglio le nostre regioni. Naturalmente, la nostra bellissima penisola è molto lunga e se vogliamo spendere poco dobbiamo concentrarci sul viaggio. Riducendo le spese del viaggio, avremo un impatto complessivo molto interessante. Inoltre, potremmo anche scegliere di visitare delle città meravigliose che sono però fuori dai giri turistici di massa. Ad esempio, se viviamo nel centro Nord potremmo visitare Ferrara o Mantova. Città che hanno un passato romano, medievale e rinascimentale, con palazzi indimenticabili (palazzo Tè tra tutti) e una gastronomia da far invidia al mondo. Naturalmente, per ammortizzare ancor di più il costo della vacanza possiamo organizzarla con più persone e prendere in affitto un appartamento. Così, andremo ad abbassare ulteriormente anche i costi della permanenza.

Ecco le straordinarie mete per vacanze in Italia a settembre spendendo pochissimo

Se invece viviamo al centro Sud invece, possiamo scegliere di visitare Venosa. Città di Orazio, è il simbolo della storia italiana. Tra i resti di quello che fu l’impero romano e la modernità, Venosa ci mostra quasi duemila anni di bellezza incontrastata. Anche per questa scelta, ricordiamoci di programmare bene ogni spostamento e ogni spesa. In questo modo potremmo andare a rilassarci un po’ nella bellezza a settembre risparmiando.

Approfondimento

