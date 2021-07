Nessuno ci aveva mai pensato ma andare al mare in vacanza è un po’ come fare la spesa. Per assicurarsi di portare tutto infatti servirebbe un po’ di tempo e di riflessione. In particolare, Noi di ProiezionidiBorsa pensiamo ad una lista di cose che non possiamo assolutamente dimenticare di mettere in valigia.

Certo, ogni meta è diversa dalle altre, ma ci sono senza dubbio alcune costanti a cui dovremmo pensare attentamente. Anche se quest’anno le famiglie italiane passeranno le loro vacanze sopratutto in Italia, ci sono alcune cose che abbiamo a casa e che non avrebbe senso dover ricomprare. Infatti, mai dimenticare queste cose in valigia, ecco la lista definitiva per il mare.

La lista

In ordine sparso: passaporto, libri, costume, crema solare, doposole, mascherine, infradito, magliette leggere. Ma anche: teli da mare, asciugamani, occhiali da sole e qualche cambio di biancheria.

I più audaci aggiungerebbero anche qualche bella camicia da uomo o qualche bel vestito da donna. Non si sa mai, d’estate le persone hanno voglia di leggerezza e di vanità.

Ultimo, ma non per importanza, il libro di parole crociate per ingannare il tempo sotto l’ombrellone. Oppure, i più sportivi, possono pensare di portare le racchette e una pallina, per giocare sulla battigia.

Tuttavia, bisogna necessariamente chiarire una cosa. La lista di cui abbiamo parlato è una lista standard, adattata ai bisogni più generali delle persone. Ognuno di noi ha tuttavia le sue abitudini, le sue passioni e le sue caratteristiche.

Di conseguenza, ognuno di noi dovrebbe proprio trovare il tempo di farsi la sua propria lista per inserire quello che più conta per la sua personalità.

Tuttavia, un buon libro farebbe proprio bene a tutti. Già noi italiani leggiamo poco, almeno in spiaggia cerchiamo di cambiare!