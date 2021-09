Tra le scarpe che non passano mai di moda si riconfermano le sneakers in tutte le loro forme.

Le classiche scarpe da ginnastica che, nel tempo, si sono rinnovate trasformandosi da calzatura per lo sport a scarpa cool.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Si tratta di scarpe comode e abbinabili in modi molto diversi tra loro. Perfette per lo sport ma anche per l’aperitivo e l’ufficio, dall’abbinamento casual a quello più elegante le sneakers sono ottime su tutto. Inoltre sono adatte a qualsiasi età e stile.

Il mercato ha prodotto e continua a produrre centinaia di modelli diversi, dalle classiche bianche a quelle più colorate.

Tuttavia, in molti casi i prezzi di queste scarpe superano il centinaio di euro per arrivare a costi per molti proibitivi.

Tuttavia esistono dei modelli di tendenza e firmati con prezzi che non superano i 100 euro. Tra tutti si andranno a vedere le Adidas Stan Smith, le Nike Dunk e le New Balance 327.

Ecco le sneakers di tendenza 2021 comode e giovanili che costano meno di 100 euro

Le prime sneakers di cui si tratterà sono le Adidas Stan Smith, scarpe da tennis molto conosciute e amate. Furono lanciate sul mercato per la prima volta nel 1965 e da allora il successo non fece che crescere.

Il nome fu scelto in onore di Stan Smith, un giocatore di tennis professionista. Si tratta di scarpe in pelle molto semplici e di colore bianco con inserti verdi, blu, rossi o, ultimamente, anche di altri colori. Le Adidas Stan Smith sono acquistabili sia in negozio che su siti di commercio elettronico come Zalando o Amazon. Il prezzo di queste sneakers si aggira attorno ai 95 euro.

Nike Dunk

Il secondo modello, tornato in auge negli ultimi anni, sono le Nike Dunk. Il design di queste scarpe è basato sui modelli da basket che la Nike lanciò nel 1985. Si tratta, quindi, di scarpe che come le Jordan nascono per il basket ma che si sono diffuse in ogni contesto diventando moda.

Molto comode e durature si possono scegliere in classici colori o molto diverse. Nell’attuale stagione autunno inverno questo modello è stato lanciato in diversi colori per chi non vuole passare inosservato. Anche in questo caso è possibile acquistarle sia in negozio che online.

Le Nike Dunk Low costano circa 110 euro mentre le Nike Dunk Retro sui 100 euro.

New Balance 327

Le ultime sneakers di cui si tratterà sono le New Balance 327. Un modello di scarpe ispirate ai modelli da corsa degli anni ’70. Riconoscibili grazie alla grande N laterale sono comode e molto di moda. Realizzate in pelle scamosciata sono ottime per essere utilizzate tutti i giorni sia con look casual che sportivi. Il prezzo di queste sneakers si aggira attorno ai 100 euro. Ecco, quindi, le sneakers di tendenza 2021 comode e giovanili che costano meno di 100 euro.