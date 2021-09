Per conservare una pietanza più a lungo, il metodo migliore è sicuramente quello di metterla in frigo. Spesso, i cibi caldi, prima di essere riposti nel frigorifero vengono lasciati raffreddare.

Mamme e nonne ci hanno sempre detto che metterli direttamente a raffreddare in frigo non si fa. Ma ci siamo mai chiesti il perché? Oggi cercheremo di fare chiarezza e capire se questa regola sia reale o una bufala.

Ecco svelato il motivo per cui non si dovrebbero mettere i cibi ancora caldi in frigorifero

Partiamo con il dire che questa volta non è una bufala, ma è assolutamente tutto vero e i motivi sono molteplici.

Se cuciniamo un piatto, lasciamolo freddare completamente prima di riporlo in frigorifero, per evitare danni alla cella. Si potrebbero infatti formare condense e bruschi innalzamenti di temperatura sul ripiano del frigo e questo ovviamente danneggerebbe l’elettrodomestico. Ma non è solo una questione di manutenzione il problema.

Facciamo attenzione

È bene fare attenzione alle cross-contaminazioni. Queste non sono altro che contaminazioni crociate che avvengono tramite un trasferimento non intenzionale di microrganismi o di sostanze chimiche da un alimento ad un altro.

Per evitare che ciò avvenga, bisognerà separare con attenzione gli alimenti crudi da quelli cotti o pronti per essere consumati; questo passaggio permetterà di evitare che microrganismi, eventualmente presenti nei primi, vengano trasferiti ad alimenti che non subiranno più trattamenti termici prima del loro consumo.

Quindi, oltre a lasciare raffreddare le pietanze, sarà buona norma conservarle in contenitori richiudibili puliti o nelle confezioni originali. Così eviteremo contaminazioni e saremo in grado di risalire anche alla data di scadenza e alle indicazioni utili per la conservazione.

Se invece dobbiamo conservare cibi preparati in casa che non dispongono della confezione d’acquisto, andrà benissimo un contenitore con coperchio. Anche in questo caso, prima di riporli in frigo, è bene farli raffreddare per evitare la condensa che si formerebbe sul tappo.

Anche il contenitore non è da sottovalutare, per preservare al meglio il cibo. Potrebbe capitare che il frigorifero presenti della condensa che goccioli da un ripiano all’altro, cadendo sulla nostra pietanza. Quindi il tappo è un vero sigillo di garanzia.

Dunque, ecco svelato il motivo per cui non dovremmo mai mettere i cibi ancora caldi in frigorifero;

