È ormai da qualche anno che, nel pianeta scarpe, non si parla d’altro che delle sneakers.

Questo particolare modello ha raggiunto una fama così grande e in così poco tempo da lasciare indietro ogni altro abituale abitante della scarpiera.

Il settore delle scarpe da ginnastica è proprio quello che ha vissuto questa rivoluzione dovendo fare posto a una calzatura comoda, calda ma più elegante.

In una sola parola le sneakers, nate per il tempo libero e diventate le più indossate per l’ufficio, l’aperitivo e gli eventi di ogni genere.

Infatti, stanno benissimo con i jeans ma stanno incredibilmente bene anche con i classici pantaloni eleganti, con gonne e blazer.

In questo articolo continueremo a parlare di loro scoprendo alcuni modelli tra i più trendy dell’inverno, che continueranno a spopolare fino alla primavera e oltre.

Ecco le sneakers alla moda per inverno e primavera, stanno bene con tutto e sono perfette anche per over 50

Iniziamo dai colori che vedremo sfoggiare sui nostri piedi tra un passo e l’altro.

Quest’anno c’è posto per tutti, per chi ama eccedere e per chi, invece, si rifugia nei tradizionali bianco e nero.

Le sneakers bianche probabilmente continuano ad essere quelle più ricercate e indossate in assoluto, un paio da avere assolutamente perché si abbina con qualsiasi vestito.

A loro fianco, però, troviamo anche le total black in pelle che, in alcuni casi, potrebbero risultate più chic.

In inverno, e poi in primavera, troviamo anche la palette dei nude con beige, biscotto, champagne, caramello, tortora e sprazzi di rosa.

Nonostante ciò, come abbiamo già detto, il 2022 è l’anno dei colori e in particolare le vetrine sono e saranno invase da tonalità fluo e dall’argento.

Nel primo caso è il rosa shocking a dominare il panorama, seguito dal verde e dall’arancione.

Per quanto riguarda l’argento, invece, ci serve per creare un punto luce delicato all’interno del look.

Sul versante modelli, innanzitutto ritroviamo il platform e quindi scarpe dalla suola alta e compatta per guadagnare qualche centimetro in più.

Poi, ritroviamo anche le suole chunky dalle dimensioni veramente maxi e grosse, per dare più grinta ad un outfit romantico.

Infine, fanno la loro comparsa le slip-on ossia le scarpe senza lacci, facilissime da mettere, in una versione impreziosita da cerniere e fasce elastiche.

Brand più cool

Quindi, ecco le sneakers alla moda che possiamo indossare ora che è inverno e per tutta la prossima primavera.

Per completare, concludiamo la nostra indagine passando in rassegna alcuni dei Brand più noti da puntare:

Adidas con le Stan Smith e le Superstar;

Puma con le Cali;

Nike con le Air Force 1;

Fila con le Strada Low;

New Balance modello 574;

Balenciaga con le Speed o le Triple S;

Alexander McQueen con le Oversize;

Golden Goose con le Hi Star.

Approfondimento

Se siamo basse, ecco una raccolta completa di consigli per indossare queste scarpe e valorizzarci al meglio