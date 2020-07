I mercati azionari americani continuano ad essere stella polare per gli operatori finanziari di tutto il mondo. Le Borse del Vecchio Continente continuano a muoversi in sintonia con Wall Street e certamente questo scenario si ripeterà nelle prossime settimane. E’ importante capire quali sono le prospettive dei mercati americani per le prossime sedute, per fare le previsioni per le Borse per la prossima settimana

Wall Street è attesa a un bivio

I tre principali indici azionari americani, S&P500, Dow Jones e Nasdaq sono a ridosso dei massimi storici. L’S&P500 (US500), quello a cui guardano gli investitori di tutto il mondo finanziario, è a quota 3100 punti. La scorsa settimana per due volte ha rischiato di scendere sotto la soglia dei 3mila punti. Tuttavia i prezzi hanno avuto la forza di reagire e di tornare a salire. Così da un possibile scenario ribassista di breve periodo, siamo tornati a guardare a Wall Street con attese rialziste.

A 3181 punti i prezzi chiuderanno un gap che hanno lasciato aperto nella seduta dell’11 giugno. E’ probabile che questo venga chiuso nelle prime sedute della settimana. A quel punto si vedrà se l’indice avrà la forza di proseguire per raggiungere i massimi di febbraio

Ecco le previsioni per le Borse per la prossima settimana

Le Borse europee e Piazza Affari si muoveranno di conseguenza. Nella seduta di giovedì 2 luglio i prezzi hanno mandato un segnale rialzista. Il calo della giornata di venerdì non è preoccupante. L’indice Ftse Mib di Piazza Affari dovrebbe tentare di chiudere sopra la soglia dei 20mila punti entro le prime due sedute dell’ottava. E successivamente avere la forza di andare all’attacco della soglia dei 20.400 punti. Una chiusura sopra i 20mila punti porterà nuovi acquisti sulla Borsa milanese e questo fattore potrà rafforzare una nuova fase rialzista

Il superamento della soglia dei 20.400 punti sarà la premessa per un nuovo trend ascendente che avrà come obbiettivo finale i massimi di febbraio, a quota 25mila punti

