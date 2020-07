Tutti ne abbiamo sentito parlare almeno una volta. A questa categoria fortunatissima appartengono alcune decine di migliaia di persone, di cui poco si parla e poco si conosce. Sono i pensionati d’oro, quelli che percepiscono un assegno previdenziale molto più alto della media. Ecco come funzionano le pensioni d’oro e chi sono i re mida della previdenza sociale in Italia

Ecco come funzionano le pensioni d’oro e chi sono i re mida della previdenza sociale in Italia

Secondo un rapporto sul Welfare di Itinerari Previdenziali presentato alla Camera il 12 febbraio, sono 30 mila circa i pensionati d’oro in Italia. Ovvero coloro che godono di un trattamento pensionistico privilegiato. Si sta parlando di pensioni che partono da 25mila euro l’anno e superano anche i 100mila euro. Sono pensionati che non rientrano nel sistema Inps, perché appartengono a categorie particolari, come ex parlamentari o ex dipendenti della Camera o del Senato. Ex membri di organi costituzionali o ex dipendenti. Personale della Regione Sicilia.

Ma quanto ci costano le pensioni d’oro in Italia ogni anno? Da soli questi 30mila pensionati costano alla comunità 1,2 miliardi di euro. Con un semplice calcolo matematico si tratta di una media di 40mila euro l’anno di pensione. Circa 3.300 euro al mese.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Ma chi sono questi fortunati re mida?

Se abbandoniamo la logica dei polli di Trilussa ed entriamo maggiormente nel dettaglio, scopriamo che c’è chi prende fino a 125mila euro lordi. Sono gli ex giudici della Corte Costituzionale. Si accontentano di 70mila euro di pensione gli ex parlamentari di Camera e Senato. Attenzione, la cifra muta a seconda del numero delle legislature.

Naturalmente ci sono anche le pensioni di reversibilità, quelle versate al coniuge. In media 37mila euro l’anno. Leggermente minore è la pensione del personale della Camera e del Senato, che si aggira attorno ai 60mila euro l’anno. Circa 5mila euro al mese.

E poi c’è la categoria nella categoria. Gli ex dipendenti della regione Sicilia. Sono poco oltre 17.700. Da soli per numero valgono oltre la metà dell’intero campione dei pensionati d’oro. Per fortuna che si accontentano di una media di poco più di 25mila euro l’anno. Non conosciamo modalità e tempi di maturazione di una simile pensione. Meglio non indagare

Per approfondire l’argomento sulle pensioni a rischio leggi questo articolo