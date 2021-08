Ogni pianta ha un suo periodo di fioritura, che può durare da qualche mese fino ad una o più stagioni. Conoscere quelle che fioriscono ad agosto è utile non solo per sapere quando coltivarle, ma anche per scegliere i fiori recisi da acquistare per fare un regalo o comporre un bouquet variopinto.

Ecco le piante che fioriscono ad agosto rendendo splendidi balconi e giardini

Achillea

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

L’apice della sua fioritura è nel mese di luglio e dura fino a settembre. Ha fiori piccoli, dai petali rosa o crema, raccolti in infiorescenze corimbose.

Bougainville

Pianta rampicante dai fiori viola, gialli, bianchi, arancioni o rossi, la cui fioritura dura per tutta l’estate.

Brugmansia

Nota come il ”trombone degli angeli”, produce tanti fiori penduli e profumati, di colore giallo, rosso e bianco con sfumature rosate.

Buddleja

Una pianta nota per attirare le farfalle grazie al profumo di miele e vaniglia del nettare dei suoi fiori violetti e a corolla piccola, radunati in infiorescenze che ricordano la forma di una pannocchia.

Coreopsis

Si usa spesso per decorare le aiuole dei giardini, grazie ai suoi graziosi fiori gialli e che necessitano continua esposizione al sole. Fioriscono dalla primavera in poi.

Datura

I suoi fiori sono profumati e di colore bianco, con piccole macchie porpora. Alcune varietà, però, li hanno completamente viola. Fioriscono in gran numero a partire dalla primavera.

Hemerocallis

Il suo nome deriva dal greco e ha il significato di “bellezze di un solo giorno”. I suoi fiori, riuniti in racemi e di uno splendido colore arancione, sbocciano al mattino e si chiudono di sera.

Ibisco

Ha fiori grandi e vistosi, il cui colore dipende dalla varietà della pianta, ma in genere sono di diverse tonalità di rosa, bianco e viola e a forma di campana.

Iperico

Produce grandi fiori color oro e a forma di stella, con cinque piccoli petali riuniti in corimbi.

Impatiens

Noto come ”pianta di vetro” a causa della trasparenza dello stelo e del fusto. I suoi fiori sono speronati e di colore rosa, bianco o rosso con diverse sfumature.

Oleandro

La sua fioritura comincia verso aprile, ma raggiunge l’apice verso il mese di agosto, prolungandosi fino al tardo autunno. I suoi fiori, riuniti in corimbi, sono in genere rosa. Tuttavia, alcune varietà ibride presentano ne presentano di colore rosso o bianco.

Passiflora

Il ”fiore della passione”, così come è noto, fiorisce da giugno a settembre. La sua struttura è molto complessa. I petali della corolla sono bianchi, con appariscenti stami viola.

Rudbeckia

Pianta ornamentale, con fiori color oro e con il centro nero e con infiorescenze formate da capolini medio-grandi.

Surfinia

Anche la fioritura di questa pianta ha inizio da giugno e si protrae fino al tardo autunno. Ha fiori di colore bianchi, rosa, rosso porpora, viola e blu, ideali per decorare giardini e balconi.

Verbena

Fiorisce da inizio giugno fino a settembre, con piccoli fiori di colore rosso, blu, rosa e viola a seconda della varietà e dai petali cuoriformi. Le infiorescenze sono simili a quelle delle primule, compatte e sferiche.

Zinnia

Fiorisce dalla tarda primavera fino a settembre inoltrato. Ha bisogno di essere messe a dimora in pieno sole, ma tollera poche ore di ombra. Ha fiori molto colorati e di diverse tonalità: rosa chiaro, fucsia, viola, giallo e arancione ne sono solo alcune.