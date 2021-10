Le erbe aromatiche sono un po’ come delle polveri magiche. In cucina, infatti, basta aggiungerle ai piatti per conferire agli stessi un sapore unico e un profumo inebriante. Ma sono anche sempre state oggetto di grande attenzione non solo per il loro utilizzo in cucina.

Ben si prestano, infatti, alla preparazione di prodotti per la pulizia della casa, e per la cura della persona. La coltivazione delle piante aromatiche dovrebbe quindi entrare a far parte della cultura di ciascuno di noi.

Solo così potremmo capire quanto a volte possano tornarci utili per la cura di noi stessi. Se utilizzate in cucina poi, sentiremo la differenza tra le piante aromatiche utilizzate fresche e quelle, invece, essiccate.

Ecco le piante aromatiche da potare ora per averle sempre rigogliose e profumate

Pochi lo sanno ma è questo il periodo ideale per potare molte delle piante aromatiche tra quelle più comuni e utilizzate.

Questa operazione, infatti, andrebbe fatta tra ottobre e inizio novembre.

In pratica qualche mese prima delle gelate notturne.

Vediamo quali piante vanno potate

Tra le piante a foglia:

il basilico;

la menta;

l’erba cipollina.

Tra quelle aromatiche legnose invece:

il timo;

la salvia;

il rosmarino.

Seppure dovessero essere rigogliose in questo periodo, non dobbiamo assolutamente lasciarci intimorire da ciò. Difatti, questa operazione che potrebbe sembrare crudele e quasi controproducente, soprattutto quando le piante sono rigogliose, è invece, molto benefica.

Quale è il momento migliore della giornata per farlo e come effettuare la potatura?

Il momento migliore della giornata in cui effettuare i tagli è sicuramente al mattino, quando il profumo e il sapore delle foglie è sicuramente più intenso grazie all’aria più fresca.

Quanto al modo in cui effettuare la potatura, per le piante a foglia, basta tagliare anche solo con le unghie.

Per quelle legnose invece è necessaria la cesoia.

In entrambi i casi, comunque, è necessario effettuare un taglio netto e non frastagliato, perché quest’ultimo esporrebbe la pianta a possibili infezioni.

Quindi ecco le piante aromatiche da potare ora per averle sempre rigogliose e profumate.

I benefici di questa operazione saranno subito evidenti, perché ci ritroveremo con piante più sane e più belle.

Il consiglio in più

Ė bene ricordare che nel periodo invernale, soprattutto nei luoghi ove le temperature sono particolarmente gelide, sarebbe opportuno prestare delle attenzioni.

Le piante aromatiche vanno infatti protette, un po’ come si fa con alcuni tipi di piante , tipo i gelsomini, che pur resistendo al freddo, in caso di gelate continue potrebbero subire danni.

Se dunque si vive in posti ove gli inverni sono particolarmente gelidi, è meglio correre ai ripari. Magari applicando uno strato di pacciamatura alle piante, così da proteggere le radici, oppure coprendole con del tessuto non tessuto.

