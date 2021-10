Oggi il nostro Ufficio Studi inserisce Planetel (MIL:PLT) nella propria Lista delle raccomandazioni. Questo è un titolo che è salito del 60% da inizio anno ma potrebbe ancora salire nel medio termine.

Facciamo prima una premessa su quello che sta accadendo oggi a Piazza Affari.

Il Ftse Mib Future che in questo momento quota a 25.925 continua a mostrare forza relativa e tutti i titoli guida sono al rialzo. Fra le basse e medie capitalizzazioni torniamo a segnalare delle storie interessanti di sottovalutazione ed esse sono Alfio Bardolla, Enerìvit, GPI, Immsi, Longino&Cardenal, RAI Way, TPS. Sono tutti titoli che dai livelli attuali potrebbero partire fortemente al rialzo.

Attenzione però, solo una chiusura di questa settimana del Ftse Mib Future superiore a 25.930 potrebbe accantonare l’ipotesi ribassista e lasciare spazio al rally di fine anno con obiettivo fra i 27.500/28.200 se non addirittura i 30.000 punti.

Torniamo ora al nostro argomento principale.

Planetel ha chiuso la giornata di contrattazione del 13 ottobre a 7,96 ma in questo momento si porta a 8,28 in rialzo di oltre il 4%. Da inizio anno, il titolo ha segnato il minimo a 4,00 ed il massimo a 8,30.

Analisi sommaria di bilancio

La società che capitalizza in Borsa circa 52,5 milioni di euro, offre servizi di comunicazione IP in Italia.

Non leggiamo in circolazione giudizi e raccomandazioni degli altri analisti. I nostri studi, basati sui bilanci degli ultimi 4 anni calcolano invece un fair value a 12,50 euro per azione.

La nostra strategia di investimento

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 7,80, i prezzi potrebbero salire in poche settimane verso l’area di 10,50/11,20. Nel breve, pericolosa una chiusura giornaliera inferiore a 7,80.

Il nostro giudizio è Buy ma si raccomanda prudenza in quanto i volumi scambiati sono molto bassi e si potrebbe assistere a picchi di volatilità.