Le truffe e i raggiri ormai sono diventati così frequenti che ci stiamo abituando, quasi, al fatto che esistano malfattori che tendono ad arricchirsi. Di certo non ci abitueremo mai al fatto che il denaro ottenuto con sacrificio e sudore sulla fronte sia sottratto non per nostro volere.

Ultimamente abbiamo parlato spesso di truffe proprio perché, quasi ogni giorno, sono segnalate dalle povere vittime. I malfattori ci provano in tutti i modi. Se prima la “classica” truffa coinvolgeva gli anziani con la scusa dell’energia elettrica, adesso la truffa si è spostata sull’online.

Come le truffe tramite SMS, tramite un’email, o ancora tramite le intersezioni su una pagina composta da miliardi di account: Facebook. Nel mondo virtuale, le truffe avvengono con molta più frequenza rispetto a prima, perché basta davvero poco per raggirare una persona.

La facilità con cui i malfattori riescono a truffare semplicemente con dei click o con alcuni dati personali è davvero sconvolgente. Ma non è finita qui. Perché ultimamente la truffa “classica”, ossia di presenza, sta tornando alla ribalta. Qual è il miglior modo per arrivare ad una persona e raggirarla? Attenzione ai cataloghi ricevuti a casa perché si nasconde una truffa di migliaia di euro.

La truffa del catalogo

Nel periodo pre Covid 19 era usuale vedere dei “rappresentanti” di noti marchi andare a casa delle persone per far vedere i cataloghi. Questa è una premessa per sottolineare che non c’è nulla di strano in questo, anzi. Soprattutto perché si tratta di aziende serie e di cui ci si possa fidare.

Perché questa premessa? Per dire che, purtroppo, i malfattori hanno copiato questa pratica negli ultimi mesi per cercare di arrivare più facilmente alla vittima. Come funziona?

Funziona allo stesso modo. Una persona di bella presenza suona al citofono e si presenta con un catalogo di qualsiasi prodotto con sconti molto convenienti. Il malfattore non vuole nulla in cambio se non consegnare il catalogo per sfogliarlo meglio al posto di una semplice firma, sostenendo che si tratti di una sorta di ricevuta.

Purtroppo la truffa consiste in questo. Tramite quella firma, la vittima conclude un contratto di vendita con l’obbligo di acquisto dei prodotti del catalogo a migliaia di euro.

Come abbiamo visto, è molto semplice truffare anche con una firma di avvenuta consegna. Quello che consigliamo è di prestare molta attenzione a qualsiasi documento che necessiti una firma. Prima bisogna leggere attentamente e soprattutto non bisogna aprire la porta alla gente sconosciuta.