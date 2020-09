Ecco le nuove serie TV su Netflix a settembre che non puoi perdere. Il colosso dello streaming ogni mese aggiunge delle nuove serie TV alla sua lista. Cosa ha in serbo per noi a settembre? Ecco una lista delle nuove serie TV e delle nuove stagioni in arrivo per questo mese. Sapevi inoltre che Netflix ha delle categorie segrete? Clicca qui per scoprire come vederle.

Il 16 settembre arriva la terza stagione di Baby, serie TV italiana che grazie a Netflix sta spopolando anche all’estero. Nel cast arriva una grande new entry: Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e Morgan, che interpreterà Aurora. In questa stagione i protagonisti dovranno fare i conti con le proprie responsabilità in una storia ispirata a un fatto di cronaca che ha scosso le coscienze di molti. Il 17 settembre sbarca su Netflix invece Django Unchained, film del 2012 scritto e diretto da Quentin Tarantino.

Il 27 settembre arriva Le regole del delitto perfetto con la quinta stagione, nonché penultima. Gli appassionati sanno perfettamente che questa serie TV è una di quelle che ti fa stare sveglio la notte, perché sei curioso di sapere come va a finire. E in questa quinta stagione i colpi di scena saranno moltissimi. Una serie TV che, dal 2014 ad oggi, ha vinto circa 10 premi tra miglior attori e miglior serie TV.

Ma le sorprese che Netflix ha in serbo per noi non finiscono qui. Infatti a settembre arriveranno anche tantissime nuove serie TV e nuovi film. Sia di produzioni Netflix sia di produzioni esterne. La macchina dello streaming online ha finalmente ripreso a muoversi aggiornando il database con nuove e interessanti proposte da vedere.

Segnate quindi quelle che fanno per voi e non dimenticate di vedere le vostre serie TV o film preferiti quando volete, comodamente dal vostro divano.