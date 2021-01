Ecco le mete preferite dei pensionati italiani

Secondo i dati certificati dall’OCSE nel 2020, l’Italia risulta essere il quinto Paese in classifica tra i più tassati dell’Organizzazione che conta ben 36 Paesi. La pressione fiscale, intesa come rapporto tra PIL e tasse, nel nostro Paese raggiunge infatti quota 42,4%.

La lista dei problemi di ordine economico non si esaurisce di certo solo con riguardo all’elevata imposizione fiscale. Tuttavia, pagare tasse alte può indurre molte persone a cambiare Paese “voting by feet”. È una pratica non estranea a molte persone anziane che dopo una vita di lavoro non vogliono farsi mangiare la pensione dalle tasse. L’emigrazione verso lidi meno esosi piace anche ai pensionati tricolore. Ecco quali sono le mete preferite dai pensionati italiani.

Portogallo

Il Portogallo, Nazione dell’Europa Meridionale come l’Italia, è una meta molto ambita dai pensionati italiani desiderosi di cambiare aria.

In questi ultimi anni il Portogallo ne ha attirati davvero tanti. Questo è stato possibile grazie a una legislazione molto favorevole nei confronti di chi ha smesso di faticare. La legge portoghese 249/2009 ha infatti istituito la figura del “residente non abituale” (“residente não habitual”). Nei confronti di questi soggetti sussiste una completa esenzione d’imposta per dieci anni a partire dal termine di riconoscimento di tale status.

Altri fattori che spingono i pensionati ad emigrare sono, inoltre, il clima e l’assistenza sanitaria gratuita. Anche il costo della vita portoghese è sensibilmente più basso rispetto a quello dell’Italia.

Est Europa

Paesi come la Bulgaria e l’Ungheria sono altrettanto apprezzati da alcuni pensionati italiani. Prima della crisi pandemica tali Paesi hanno registrato tassi di crescita positivi per diversi anni consecutivi.

Nelle capitali dell’Europa Centro-Orientale, inoltre, si gode di uno stile di vita che si avvicina in parte a quello delle capitali occidentali. Ragione per cui molti pensionati hanno scelto l’Est Europa come destinazione privilegiata.

A parità di altre condizioni, in quest’area geografica, i pensionati possono beneficiare di un trattamento tributario vantaggioso. Non dimentichiamo, poi, che il potere d’acquisto rispetto all’Italia è molto più alto. Beninteso, con una pensione italiana.

Turchia, Tunisia e Cipro

Anche questi tre Paesi dell’area Mediterranea hanno messo in campo politiche di attrazione nei confronti dei pensionati italiani. Si tratta in tutti i casi di Paesi che si affacciano sul mare, con un clima, in alcuni casi, simile a quello della Penisola.

La dieta, poi, per molti aspetti include molte pietanze consumate in Italia. Inoltre anche qui le agevolazioni fiscali sono numerose e ben studiate per favorire la permanenza degli italiani.

Spesso queste scelte economiche soggiacciono a obiettivi economici non dichiarati dalle Nazioni citate. La finalità è quella di aumentare la domanda interna grazie ai redditi più alti di cui gli italiani godono rispetto ai cittadini locali.

Ecco, dunque, le mete preferite dei pensionati italiani.