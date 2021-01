Nella skin care la scelta dei prodotti è fondamentale per ottenere i risultati sperati. Un aspetto che spesso tutti sottovalutano è però l’ordine d’applicazione di tali prodotti. Un esempio? Utilizzare una crema idratante prima di aver utilizzato il tonico viso, tende a neutralizzare l’effetto di entrambi i prodotti sulla pelle. La Redazione di ProiezionidiBorsa spiega che applicare questi prodotti in quest’ordine preciso regala una pelle splendida e un risultato professionale.

Detergente, tonico e trattamento anti-age

Il primo prodotto di una perfetta beauty routine dovrebbe essere sempre il detergente. La percentuale di detersione dovrebbe raggiungere almeno il 47%. Il detergente perfetto è delicato per la pelle, ma non per questo meno efficace.

Il secondo prodotto che consigliamo di applicare è il tonico, che ha la specifica funzione di ripristinare il pH della pelle. Esso, inoltre, elimina eventuali residui di trucco lasciati dal detergente. È infatti un prodotto fondamentale nella beauty routine, che agisce molto bene anche sul contorno occhi.

Quando sul viso è possibile leggere i segni dell’età e piccole rughette, è buona norma applicare un trattamento anti-age rispettoso della propria pelle. La scelta di questo prodotto dipende fortemente dalle proprie esigenze e preferenze, per cui non esiste uno specifico prodotto valido per tutti e indistintamente.

Siero, contorno occhi e crema idratante

L’obiettivo è quello di spiegare che applicare questi prodotti in quest’ordine preciso regala una pelle splendida e un risultato professionale. Questo perché ognuno di essi svolge una funzione specifica che non è neutralizzata dal prodotto successivo.

La skin care prosegue allora con il siero, per cui vale lo stesso discorso dell’anti-age. Ogni siero ha delle proprie caratteristiche che servono a valorizzare alcuni aspetti della pelle e a camuffarne altri.

Una zona, invece, molto spesso sottovalutata è il contorno occhi. L’applicazione di prodotti ad hoc per questa zona garantisce uno sguardo più riposato e una pelle più sana. Consigliamo di applicare questo prodotto picchiettandolo intorno agli occhi.

La crema idratante è un prodotto che non ha bisogno di presentazioni, ma dalla funzione fondamentale. Basta sceglierla in base alla propria tipologia di pelle: grassa, secca o mista.

Protezione solare

L’ultimo prodotto è la protezione solare. Anche d’inverno, piccoli raggi solari e l’atmosfera stessa, entrano in contatto con la cute. Utilizzare una protezione solare è una buona abitudine durante tutto l’anno, un piccolo sacrificio che la pelle merita.