Ogni mese ci sono cose diverse da fare nell’orto, per poter avere un raccolto di alta qualità. Sapere tutto non è facile, quindi il rischio di rovinare le nostre piante è sempre vivo. Per questa ragione, lo staff di Proiezionidiborsa cerca sempre di dare i migliori consigli in ogni situazione. Ad esempio, recentemente abbiamo indicato che ci sono degli animali utili per l’orto e che sbagliamo a volerli scacciare.

Oggi, invece, cerchiamo di capire quali sono le attività più importanti da fare in questo periodo per assicurarci delle coltivazioni di qualità. Ecco le cose fondamentali da fare nell’orto a luglio per tutelare il raccolto.

Ecco cosa fare

Innanzitutto, dobbiamo sapere se ci sono già degli ortaggi pronti per il raccolto. In un articolo precedente, ad esempio, abbiamo ricordato che questo è il momento giusto per raccogliere peperoni e piselli. Un discorso simile si applica agli ortaggi da seminare questo mese. Non tardiamo troppo neanche sotto questo aspetto o non riusciremo a far crescere le nostre piante.

Una seconda cosa a cui dobbiamo fare attenzione quando le temperature iniziano a farsi così alte è la siccità. Le nostre piante saranno molto assetate, quindi atteniamoci ad uno strettissimo regime di irrigazione. Se trascuriamo l’orto sotto questo aspetto, rischiamo di vanificare tutti i nostri sforzi precedenti.

Ricordiamo che ciascuna pianta ha i suoi bisogni e quindi bisogna capire se dobbiamo trattarle in maniera particolare. I pomodori, ad esempio, potrebbero richiedere l’applicazione di alcuni fungicidi, come il verderame. Quando dobbiamo usare questo tipo di sostanze, però, stiamo attenti a non esagerare o rischiamo di fare danni.

Insomma, a luglio dobbiamo raccogliere, seminare, bagnare e applicare prodotti specifici. Ci sono tante cose da fare e consigliamo di farle la mattina presto, o se ci è impossibile alla sera, per sfuggire al caldo peggiore. Questo farà bene sia a noi che alle nostre piante.