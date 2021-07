Siamo ormai a luglio e stiamo pensando a che cosa possiamo piantare nell’orto. Ogni mese, infatti, c’è qualche nuovo ortaggio da aggiungere che, una volta raccolto, ci permetterà di avere grande qualità a tavola. Giugno e luglio, ad esempio, sono i mesi ideali per piantare il porro, come indichiamo in questo articolo.

Ma c’è un altro aspetto da considerare: è importante capire quando raccogliere gli ortaggi che ci sembrano maturi. Se lo facciamo al momento giusto, avremo il meglio dal loro gusto e non rischieremo di farli marcire. Oggi vedremo proprio questo elemento, concentrandoci su due verdure popolarissime. Finalmente possiamo raccogliere dall’orto questi due ortaggi perfetti per gustosissime ricette.

Ecco quali sono

Sono tanti gli ortaggi che possiamo raccogliere e, oltre a questi, ci sono varie erbe aromatiche, come salvia e basilico. In particolare, però, vogliamo concentrarci su peperoni e piselli. Sono due verdure molto popolari che è il momento di gustare.

Le loro proprietà positive sono molteplici. Per quanto riguarda i peperoni, abbiamo già indicato la loro importanza nella nostra dieta in un articolo precedente. In esso indichiamo i molteplici aspetti positivi del peperone, che si conciliano con un gusto delizioso e che non può mancare sulle nostre tavole.

Gli altri protagonisti indiscussi di questo mese sono i piselli. Sono poco calorici, il che li rende adatti in molte diete. Contengono molto ferro, magnesio e zinco. Fanno bene alla pelle e contengono vitamine come la B1 e la C, che ci aiutano a contrastare l’invecchiamento.

Una volta raccolti, questi ortaggi arricchiranno tante ricette. Possiamo anche cucinarli insieme, noi consigliamo, ad esempio, di farli in umido. Una volta pronti, si possono mettere assieme, magari tagliando i peperoni a tocchetti. Otterremo così un’esplosione di gusto che solo il mese di luglio può garantire.