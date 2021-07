La frittura è una tecnica di cottura da sempre bandita per i suoi livelli di grassi ma anche per le alte temperature che tendono a trasformare i cibi in alimenti potenzialmente cancerogeni.

Tuttavia qualche volta uno strappo alla regola è concesso e allora meglio non farsi cogliere impreparati. Ma al contrario meglio saper dare alla frittura quel tocco in più così da renderla perfetta e gustosa come al ristorante ed evitare di commettere errori.

Sono questi i 3 consigli più 1 per una frittura sana, gustosa e croccante

Di frittura ci siamo occupati tante volte, infatti, Sono questi i 3 indispensabili consigli della nonna per una frittura dorata, gustosa e perfettamente asciutta per cibi super croccanti ma non bruciati.

Una prima regola da seguire è sicuramente quella di asciugare accuratamente gli alimenti prima di immergerli in olio bollente.

Un errore comune è quello di utilizzare poco olio. Invece, utilizzare abbondante olio permettere agli alimenti di friggersi perfettamente e di mantenere intatta la crosticina che si forma all’esterno. Evita inoltre che la frittura si bruci e diventi molle. Infatti, per una frittura ad hoc, è necessario che l’olio abbia raggiunto la giusta temperatura, che i pezzi vengano completamente sommersi dall’olio e fritti pochi per volta.

Quando si frigge meglio optare per la pastella invece che per l’impanatura. Questo perché la pastella, fatta di acqua e farina, permette un minore assorbimento di olio. Mentre la panatura di pangrattato o farina funge da spugna e assorbe più olio.

Consigli pratici

Sono questi i 3 consigli più 1 per una frittura sana, gustosa e croccante, evitando che i cibi si ammollino. Ma ecco il consiglio più importante di tutti: evitare di riutilizzare l’olio già usato.

Con le alte temperature, infatti, l’olio origina sostanze tossiche, che aumentano quando si utilizza un olio già usato in precedenza. Lo stesso discorso vale per le rimanenze dei fritti dei giorni precedenti che devono essere buttati via e non riutilizzati.

In questo caso, sta spopolando un’alternativa alla frittura con olio. Si tratta della frittura nella friggitrice ad aria, che evita qualsiasi tipo di problema legato alla bruciatura dell’olio e alla formazione di sostanze tossiche.